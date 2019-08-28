FİNANS

'Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında varlık Avro Bölgesi’ne geçecek'

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria, "Sürecin (Brexit) sonunda, 1,3 trilyon avro tutarında varlık Londra’dan Avro Bölgesine taşınacak." dedi.

'Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında varlık Avro Bölgesi’ne geçecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, bankaların Brexit için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, merkezi İngiltere'de bulunan bankaların AB'den ayrılma sonrasında 1,3 trilyon avro tutarında varlığı Avro Bölgesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

Finlandiya Devlet Televizyonu YLE’ye açıklamalarda bulunan Enria, Avrupa Birliği’nde bankaların, Brexit’e yönelik regülatörler tarafından kendilerinden talep edilen tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Avrupa bankacılık sektörünün (114 banka) gözetiminden sorumlu olan Enria, "Yapılabilecek en iyi hazırlığı yaptık. Bankalar, onlardan ne istediysek yaptılar. Bir acil durum planı da mevcut." diye konuştu.

Enria, sürecin (Brexit) sonunda, 1,3 trilyon avro tutarında varlığın Londra’dan Avro Bölgesine taşınacağını dile getirirken, bu süreçte 24 bankanın da Londra'dan ayrılacağını kaydetti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria Londra Avro bölgesi

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