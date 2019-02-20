Brexit - İngiliz Hayvancılar Birliği'nden uyarı: Yüz binlerce kuzuyu öldürmek zorunda kalabiliriz

Batters, "(AB'den ayrılmaya) 900 saatimiz kaldı. Hükümetin sektörümüzü bu kumarı oynamaya mecbur etmesi kabul edilemez. Yüksek gümrük vergileri nedeniyle elimizdeki 4,5 milyon kuzu için pazarımız kalmayacak" diye konuştu.

Bir İngiliz milletvekili, hayvan yetiştiricleriyle görüşmesinde "Brexit mangalı" diye espri yaptı ve "Hayvan sahipleri zorlu bir seçimle karşı karşıya. Ya kuzularını öldürecekler ya da beslemeye devam edecekler" dedi.