Brexit: İngiltere AB'den çıkış yol haritasını bugün açıklıyor

Taraflar Ekim ayına kadar şartlar üzerinde uzlaşmayı ve böylece hem Londra'ya hem de Brüksel'e geçiş sürecinde atılması gereken adımlar ve işletilmesi gereken parlamento süreçleri için yeterli süre tanımayı hedefliyor.

Taraflar, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin yanı sıra üyelikten çıkış sonrasında İngiltere ve AB arasında kurulacak ilişkinin yapısını da müzakere ediyorlar. AB'den ayrılma için belirlenen geçiş süreci 31 Aralık 2020'de sonlanacak.

Avrupa Birliği'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ise İngiltere'nin açıklayacağı yol haritasının uygulanabilir olması gerektiğine vurgu yapıyor.

İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab, bir yandan 2016'da halkın verdiği karara saygı duyduklarını bir yandan da iş çevrelerinin ihtiyaçlarını gözeterek yol haritasını hazırladıklarını ifade etti.

İngiltere'de hükümetin bugün Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış planını açıklaması bekleniyor. Hükümet açıklanacak yol haritasını 'uygulanabilir ve prensipli' olarak niteliyor.

Michel Barnier, İngiltere'nin masaya getireceği önerilerin AB müktesebatı ile uyumlu olması gerektiğine özellikle vurgu yapıyor ve "İngiltere'den gelecek her teklifi dikkatlice inceleyeceğiz. Ancak masaya gelen öneriler uygulanabilir türden olmalı" dedi.

Yol haritası neden önemli?

Bugün kamuoyuna açıklanacak olan yol haritasıyla, İngiltere hükümeti, AB ile gelecekte nasıl bir ilişki öngördüğünü de tüm detaylarıyla ortaya koymuş olacak.

Brexit sonrasında tarafların ikili ticaretinin nasıl işleyeceği ve eğitimden, sağlık ve güvenliğe işbirliği süreçlerinin nasıl işleyebileceği yönünde Londra'nın vizyonu açıklanacak.

Kabine içerisindeki bakanlar arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle aylardır ertelenen yol haritası, geçen hafta Cuma günü Başbakan Theresa May'in başkanlık ettiği bakanlar kurulu toplantısında onaylanmıştı.

Onayın hemen ardından İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis 'Brüksel'e çok erken taviz veriliyor' diyerek istifasını sunmuş, ardından da Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifası gelmişti. Johnson, 2016'da ülkenin AB'den ayrılması için yoğun kampanya yürütmüş olan isimler arasındaydı.