Brexit: İngiltere ve AB arasındaki süreç hakkında bilinenler ve bilinmeyenler

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) süreciyle ilgili olarak aylar süren pazarlıkların ardından taraflar geçen hafta taslak bir metin üzerinde anlaştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, kabinesinin taslak anlaşmaya destek verdiğini açıkladı. Ancak May'in bu açıklamasından sonra iki bakan ve bazı bakan yardımcıları istifa etti. İstifa edenler arasında Brexit Bakanı Dominic Raab da vardı. Şimdi May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'de, Başbakan hakkında güvensizlik oylaması yapılması için imza toplanıyor. İşte bu karışık Brexit sürecinde bilinenler ve henüz bilinmeyenler... Başbakan May**, Brexit öncesi görevden alınabilir m**i? İngiltere Başbakan Theresa May, zorlu Brexit müzakerelerinin sonunda bir soluk almayı düşünüyorduysa ona yazık oldu. Brexit Bakanı Domonic Raab'ın istifa gerekçesi, "Brexit anlaşmasındaki ölümcül hatalardı". Raab'dan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey de görevi bıraktı. İstifa zinciri bazı bakan yardımcılarıyla sürdü. Başbakan May, istifalar sonrası Avam Kamarası'nda neredeyse 3 saat süren zor sorulara maruz kaldı.

Bu da yetmezmiş gibi, sorular bittiğinde kendi partisi tarafından güvensizlik oyuyla devrilme potansiyeli ortaya çıktı. Parti içindeki isyanın başını Brexit yanlısı milletvekillerinden Jacob Rees-Mogg çekiyor. Henüz Muhafazakar Parti milletvekilleri arasında gerekli 48 imza toplanmış değil ancak toplanır ve oylamada 315 milletvekilinden 158'i güvensizlik önergesine destek verirse, May görevi bırakmak zorunda kalacak ve Muhafazakar Parti liderliğine aday olamayacak. 1922 Komitesi, Muhafazakar Parti'nin hükümette görev almayan milletvekillerinden oluşan parlamento grubudur. 1922 seçimlerinden sonra kurulduğu için adını o yıldan almaktadır. Haftada bir toplanır. Brexit süreci nasıl işleyecek? İngiltere, 29 Mart 2019 günü yerel saatle 23:00'de, Türkiye saatiyle ise 30 Mart 2019 Cumartesi günü 02:00'de AB'den ayrılacak. Londra ve Brüksel arasındaki anlaşmanın, İngiltere ve Avrupa Parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyor. İngiltere Parlamentosu'nun onayı mevcut koşullar altında pek de olası gözükmüyor.

Parlamentoların onayı halinde anlaşma diğer 27 AB üyesinin onayına da sunulacak. Taslakta neler var? 29 Mart'tan başlayacak 21 aylık bir geçiş dönemi

İngiltere'deki AB vatandaşları ve AB'deki İngiliz vatandaşlarının bulundukları ülkede çalışma veya eğitim hakları sürecek. Aileleri de kendilerine katılabilecek.

İngiltere AB'ye, "adil bir finansal anlaşma" diye nitelendirilen 39 milyar sterlinlik "boşanma ücreti" ödeyecek.

Parma jambonu, feta peyniri, şampanya ve Galler kuzusu gibi 3 bin coğrafi işaret karşılıklı olarak korunacak. Taslakta neler yok? Her şey planlandığı gibi giderse bu süreçte bir ticaret anlaşması imzalanacak. Ancak anlaşma taslakta yer almıyor. 585 sayfalık bir anlaşma taslağında olmayan bir diğer şey de 5 sayfalık siyasi bildiri. İki taraftan yetkililerin hazırladığı bu bildiri Brexit sonrasında İngiltere- AB ilişkilerinin nasıl olacağını anlatan geniş ve bağlayıcı olmayan bir metin. Aralık 2020'den önce yeni bir ticaret anlaşmasının imzalanması umuluyor. Taraflar arasındaki en önemli sorun ne? İrlanda adası Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile Avrupa Birliği'nin parçası olan İrlanda Cumhuriyeti arasında bölünmüş durumda. Şu anda adanın iki tarafında da emeğin ve malların serbest dolaşımı mevcut. Fakat bu Brexit sonrasında değişecek. Ayrılık sonrası bu sınırın nasıl bir sınırı olacağı konusu iki taraf arasında büyük bir sorun. Bazı analistlere göre bu, 1998'deki barış anlaşmasına kadar şiddetli çatışmalar yaşayan Kuzey İrlanda'daki barış sürecine zarar verebilir ve hatta Birleşik Krallık'ı parçalayabilir.