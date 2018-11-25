Brexit: İngiltere ve AB arasındaki süreç hakkında bilinenler ve bilinmeyenler

İngiltere Başbakan Theresa May, zorlu Brexit müzakerelerinin sonunda bir soluk almayı düşünüyorduysa ona yazık oldu.

İşte bu karışık Brexit sürecinde bilinenler ve henüz bilinmeyenler...

Şimdi May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'de, Başbakan hakkında güvensizlik oylaması yapılması için imza toplanıyor.

İstifa edenler arasında Brexit Bakanı Dominic Raab da vardı.

May'in kabinesinin desteğini aldığına dair açıklamasından sonra iki bakan ve bazı bakan yardımcıları istifa etti.

Resmi bir statü kazanabilmesi için anlaşmanın İngiltere Parlamentosu ve Avrupa Parlamentosu'ndan da geçmesi gerekiyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) süreciyle ilgili olarak aylar süren pazarlıkların ardından taraflar geçen hafta taslak bir metin üzerinde anlaştı.

1922 Komitesi, Muhafazakar Parti'nin hükümette görev almayan milletvekillerinden oluşan parlamento grubudur. 1922 seçimlerinden sonra kurulduğu için adını o yıldan almaktadır. Haftada bir toplanır.

Henüz Muhafazakar Parti milletvekilleri arasında gerekli 48 imza toplanmış değil ancak toplanır ve oylamada 315 milletvekilinden 158'i güvensizlik önergesine destek verirse, May görevi bırakmak zorunda kalacak ve Muhafazakar Parti liderliğine aday olamayacak.

Bu da yetmezmiş gibi, sorular bittiğinde kendi partisi tarafından güvensizlik oyuyla devrilme potansiyeli ortaya çıktı. Parti içindeki isyanın başını Brexit yanlısı milletvekillerinden Jacob Rees-Mogg çekiyor.

Raab'dan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey de görevi bıraktı. İstifa zinciri bazı bakan yardımcılarıyla sürdü.

İrlanda adası Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile Avrupa Birliği'nin parçası olan İrlanda Cumhuriyeti arasında bölünmüş durumda.

Taraflar arasındaki en önemli sorun ne?

585 sayfalık bir anlaşma taslağında olmayan bir diğer şey de 5 sayfalık siyasi bildiri. İki taraftan yetkililerin hazırladığı bu bildiri Brexit sonrasında İngiltere- AB ilişkilerinin nasıl olacağını anlatan geniş ve bağlayıcı olmayan bir metin.

Her şey planlandığı gibi giderse bu süreçte bir ticaret anlaşması imzalanacak.

Parlamentoların onayı halinde anlaşma diğer 27 AB üyesinin onayına da sunulacak.

İngiltere Parlamentosu'nun onayı mevcut koşullar altında pek de olası gözükmüyor.

Londra ve Brüksel arasındaki anlaşmanın, İngiltere ve Avrupa Parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyor.

Şu anda adanın iki tarafında da emeğin ve malların serbest dolaşımı mevcut. Fakat bu Brexit sonrasında değişecek. Ayrılık sonrası bu sınırın nasıl bir sınırı olacağı konusu iki taraf arasında büyük bir sorun.

Bazı analistlere göre bu, 1998'deki barış anlaşmasına kadar şiddetli çatışmalar yaşayan Kuzey İrlanda'daki barış sürecine zarar verebilir ve hatta Birleşik Krallık'ı parçalayabilir.

İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti, araç kontrollerinin yapıldığı ve sınır görevlilerinin başında durduğu türden bir sınır istemediklerini söylüyor.

Anlaşma taslağı, fiziki bir sınırın önüne geçebilmek için "backstop" denen bir acil durum mekanizması öngörüyor.

Bu mekanizma ile göre gelecekte Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşmaları nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın adada fiziki bir sınır olmaması garanti edilecek.

Bu durum Kuzey İrlanda'nın gıda üretimi ve ürün standartları gibi bazı konularda AB kurallarına uymaya devam etmesi anlamına geliyor.

Fakat bunu eleştirenler bu yöntemin iki sonucu olabileceğine dikkat çekiyor: Ya İngiltere gümrüklerinin tamamını kontrol edemez bir halde olacak ya da Kuzey İrlanda de facto olarak İrlanda Cumhuriyeti'nin bir parçası haline gelecek.