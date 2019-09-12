FİNANS

British American Tobacco 2 bin 300 çalışanı işten çıkaracak

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

British American Tobacco Ocak 2020'ye kadar 2,300 çalışanı işten çıkaracak.

British American Tobacco 2 bin 300 çalışanı işten çıkaracak

Operasyonel yapısını basitleştirmeyi değerlendiren British American Tobacco Ocak 2020'ye kadar dünya genelinde 2,300 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.

KAYNAK:REUTERS


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Anahtar Kelimeler:
British American Tobacco işten çıkarma

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