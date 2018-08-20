Bu hafta piyasaların gündeminde ne var?

ABD ve Türkiye arasında yaptırım krizinin ortaya çıkmasının ardından Türk Lirası geçtiğimiz günleri yüksek bir oynaklık içinde geçirdi. Türk Lirası'nın Amerikan doları karşısında kimi günler yüzde 17'ye varan değer kaybı yaşaması küresel piyasalarda da paniğe yol açtı. Türk Lirası'ndaki değer kaybının bulaşıcılık kaygısı yaratmasıyla Avrupa'dan ABD'ye kadar birçok borsada düşüşler yaşandı. Geçtiğimiz haftanın başlarında Türk Lirası'nın değer kazanmaya başlamasıyla piyasalardaki panik havası yatıştı. İki kurum Türkiye'nin notunu indirdi Ancak Türk Lirası üzerindeki risklerin halen devam ettiğini gösteren gelişme ise Cuma akşamı yaşandı, iki büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin notunda indirime gitti. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu TL'deki aşırı oynaklığı gerekçe göstererek bir kademe düşürürken görünümü "durağan" olarak teyit etti. Türkiye'nin kredi notu böylece BB-'den B+ 'ya inmiş oldu. Böylece Türkiye, Arjantin, Fiji ve Yunanistan ekonomileriyle aynı seviyeye indi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu kamu kurumlarındaki zayıflama ve politika oluşturma öngörülebilirliğindeki azalmayı gerekçe göstererek "Ba2"den "Ba3"e düşürdü ve not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise Türkiye'nin TL'nin değer kaybına yönelik verdiği yetersiz politika tepkisinin, TL ve ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde istikrara kavuşturmak için tek başına yetersiz kaldığını belirtti. Türk Lirası, kredi derecelendirme kurumlarından gelen not indirimlerine fazla bir tepki vermedi. Bu hafta ise kurban bayram tatili nedeniyle Borsa İstanbul sadece arife günü öğlen saatlerine kadar açık olacak. Fed başkanı konuşacak Türk Lirası'nın seyri bir yana bu hafta küresel piyasaların yakından takip edeceği gelişmelerin başında ABD'nin Wyoming eyaletinde düzenlenecek yıllık Jackson Hole toplantısı geliyor. ABD ekonomisi ve küresel ekonomideki gelişmelerin ele alınacağı toplantıda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma piyasalar tarafından takip edilecek.