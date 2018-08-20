FİNANS

Bu hafta piyasaların gündeminde ne var?

20.08.2018 06:49 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta S&P ve Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle sona erdi. Bu hafta ise Borsa İstanbul kurban bayramı sebebiyle sadece arife günü öğlen saatlerine kadar açık olacak. Küresel piyasalarda, Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek.

Bu hafta piyasaların gündeminde ne var?

ABD ve Türkiye arasında yaptırım krizinin ortaya çıkmasının ardından Türk Lirası geçtiğimiz günleri yüksek bir oynaklık içinde geçirdi.

Türk Lirası'nın Amerikan doları karşısında kimi günler yüzde 17'ye varan değer kaybı yaşaması küresel piyasalarda da paniğe yol açtı.

Türk Lirası'ndaki değer kaybının bulaşıcılık kaygısı yaratmasıyla Avrupa'dan ABD'ye kadar birçok borsada düşüşler yaşandı.

Geçtiğimiz haftanın başlarında Türk Lirası'nın değer kazanmaya başlamasıyla piyasalardaki panik havası yatıştı.

İki kurum Türkiye'nin notunu indirdi

Ancak Türk Lirası üzerindeki risklerin halen devam ettiğini gösteren gelişme ise Cuma akşamı yaşandı, iki büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin notunda indirime gitti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu TL'deki aşırı oynaklığı gerekçe göstererek bir kademe düşürürken görünümü "durağan" olarak teyit etti.

Türkiye'nin kredi notu böylece BB-'den B+ 'ya inmiş oldu. Böylece Türkiye, Arjantin, Fiji ve Yunanistan ekonomileriyle aynı seviyeye indi.

sp

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu kamu kurumlarındaki zayıflama ve politika oluşturma öngörülebilirliğindeki azalmayı gerekçe göstererek "Ba2"den "Ba3"e düşürdü ve not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise Türkiye'nin TL'nin değer kaybına yönelik verdiği yetersiz politika tepkisinin, TL ve ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde istikrara kavuşturmak için tek başına yetersiz kaldığını belirtti.

Türk Lirası, kredi derecelendirme kurumlarından gelen not indirimlerine fazla bir tepki vermedi.

Bu hafta ise kurban bayram tatili nedeniyle Borsa İstanbul sadece arife günü öğlen saatlerine kadar açık olacak.

Fed başkanı konuşacak

Türk Lirası'nın seyri bir yana bu hafta küresel piyasaların yakından takip edeceği gelişmelerin başında ABD'nin Wyoming eyaletinde düzenlenecek yıllık Jackson Hole toplantısı geliyor.

ABD ekonomisi ve küresel ekonomideki gelişmelerin ele alınacağı toplantıda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma piyasalar tarafından takip edilecek.

Çarşamba akşamı ise Fed'in Ağustos ayı toplantı tutanakları açıklanacak. Fed bu toplantıda faiz oranlarının değiştirmemiş, daha fazla faiz artışının sinyalini vermişti.

Jerome Powell

Kriz paketleri sona eriyor

20 Ağustos Pazartesi günü ise finansal piyasalar açısından tarihi bir gün olacak.

2008 küresel finansal krizinin ardından Yunanistan'a verilen yardım paketi bugün itibariyle sona eriyor.

Böylece 2008 krizi için verilen uluslararası yardım paketleri bitiyor.

Yunanistan

Tarihin en uzun boğa piyasası

Diğer yandan Amerikan hisse senedi piyasaları için 22 Ağustos Çarşamba gününün en uzun boğa piyasası olarak tarihe geçmesi bekleniyor.

Boğa piyasası tabiri, yükseliş trendinde olan piyasaları tanımlamak için kullanılıyor.

Çok sayıda stratejiste göre Amerikan hisse senedi piyasalarının boğa piyasası olarak tanımlanması S&P 500 endeksinin dibe vurduğu 9 Mart 2009 tarihinden sonra başladı.

Çarşamba günü bu yükselişin 3.453'üncü gününe girmesi, Ekim 1990'da başlayan ancak teknoloji balonunun patlamasıyla Mart 2000'de sona eren boğa piyasasını bir gün aşmış olacak.

Venezuela yeni para birimine geçiyor

Hiperenflasyonla sarsılan ve para birimi büyük değer kayıpları yaşayan Venezuela, bu Pazartesi itibariyle yeni para birimine geçecek.

Venezuela'da para birimi bolivardan beş sıfır atılarak ortaya çıkan 'güçlü bolivar' adındaki yeni para biriminin banknotları Pazartesi itibariyle basılmaya başlanacak.

Maduro

IMF'nin (Uluslararası Para Fonu) enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 1 milyona çıkabileceğini söylediği ülkede ekonomik bir belirsizlik yaratacak tek gelişme bu değil.

Cuma günü ülkenin lideri Nicolas Maduro, yeni para biriminin ülkenin kripto parası olan petroya çıpalandığını açıklamasıyla para biriminde yüzde 96 devaülasyon yaşanmış oldu.

Bunun ülkedeki enflasyon sıkıntısını artırması bekleniyor.

Aynı zamanda asgari ücret de petroya bağlandı.

Bunun ülkede halihazırda sıkıntı yaşayan marketlerde fiyat karmaşasına yol açması bekleniyor.

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