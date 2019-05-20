FİNANS

Bundesbank’tan 'büyüme' uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisinde temel trendin zayıf kaldığı ve ilk çeyrekteki büyümenin ilkbaharda tekrar etmeyeceği uyarısında bulundu.

Bundesbank’tan 'büyüme' uyarısı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde görülen büyümenin tek seferlik faktörlerden kaynaklandığını belirterek, ekonomide temel trendin zayıf kaldığı ve ilk çeyrekteki büyümenin ilkbaharda tekrar etmeyeceği uyarısında bulundu.

Bundesbank, ekonomiye yönelik bu yılın mayıs ayı raporunu yayımladı. Rapora göre, Alman ekonomisinde bu yılın birinci çeyreğinde görülen büyümede, mali önlemlerin özel tüketimi artırması, geçen yıl üretimde yaşanan sıkıntılardan sonra otomobil satışlarının toparlanması ve kışın ılımlı geçmesinden dolayı inşaat sektörünün canlı kalması önemli rol oynadı.

Alman ekonomisinin büyüme performansının "kışın ulaşılan seviyeyi aşmasının muhtemel olmadığı” değerlendirmesine yer verilen raporda, “Yılın başlangıcından sonra büyük ölçüde büyümeye neden olan bu etkilerin sona ermesi hatta tersine dönmesi bekleniyor." değerlendirmesi yapıldı.

Almanya'nın önemli ihracat kalemlerini oluşturan otomobil sektörünün zayıf yurt dışı taleple karşı karşıya kaldığı belirtilerek, küresel otomobil satışlarının geçen yıl 2008 finansal krizden sonra ilk düşüşü kaydettikten sonra bu yıl daha da düşmesinin beklendiği belirtildi.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, geçen yılın son iki çeyreğinde büyümenin durmasının ardından bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4'lük büyüme kaydetmişti.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, 17 Nisan’da Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini yüzde 0,5’e düşürdü.

KAYNAK:AA

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Google'dan kritik Huawei kararıGoogle'dan kritik Huawei kararı
Türkiye yurt dışında nerelerde cami inşa etti, bu camilerin maliyeti ne?Türkiye yurt dışında nerelerde cami inşa etti, bu camilerin maliyeti ne?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Merkez Bankası Bundesbank alman ekonomisi

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Düzenlemeler bu hafta Meclis'te

Düzenlemeler bu hafta Meclis'te

Paralar 10 gün sonra hesapta

Paralar 10 gün sonra hesapta

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Piyasalarda 'ticaret savaşı' depremi

Piyasalarda 'ticaret savaşı' depremi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Fiyatı 95 TL'ye çıktı

Fiyatı 95 TL'ye çıktı

Kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

Kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google, Trump'ın kara listeye aldığı Huawei ile yürüttüğü bazı işleri durdurdu

Google'dan kritik Huawei kararı

Türkiye yurt dışında nerelerde cami inşa etti, bu camilerin maliyeti ne?

Türkiye yurt dışında nerelerde cami inşa etti, bu camilerin maliyeti ne?

Rusya'dan sermaye çıkışı yüzde 88 arttı

Yatırımcı Rusya'dan kaçıyor!

'Hiç kimse ticari savaşta kazanmıyor'

'Hiç kimse ticari savaşta kazanmıyor'

AB beş bankaya 'dövizde hile' suçundan 1 milyar euro para cezası kesti

AB beş bankaya 'dövizde hile' suçundan 1 milyar euro para cezası kesti

AB'den 5 bankaya kartel cezası

5 bankaya 1 milyar euro ceza

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.