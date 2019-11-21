Bundesbank'tan "ekonomik gerileme ve düşük faiz" uyarısı

Buch, Bundesbank'ın "2019 yılı Mali İstikrar Raporu" sunumu için Frankfurt'ta düzenlenen toplantıda yaptığı sunumda, ekonomik gerileme ve kredi riskinin küçümsenmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Geçen yıl bu zamanlar ekonomik görünümün bugünkü seviyeden biraz daha pozitif olduğunu ifade eden Buch, "Ekonomiye yönelik aşağı yönlü riskler o zamandan beri dünya çapında arttı." dedi.

Buch, Almanya'nın ihracata dayalı sanayisinin bu risklerden etkilendiğini belirterek, olumlu finansman koşulları ve güçlü iş gücü piyasası ile desteklenen sağlam yurt içi talebin, ülkede bugüne kadar daha da büyük bir ekonomik gerilemeyi önlediğini söyledi.

' RİSKLER DOĞRUDAN GÖRÜLMEMEKTE'

Claudia Buch, önceki yılların aksine, piyasa katılımcılarının faiz oranlarının uzun bir süre düşük kalmasını beklediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Finansal istikrar açısından bakıldığında bu, Alman finansal sistemi içerisinde konjonktürel risklerin birikmeye devam ettiği anlamına gelmektedir. Bu riskler doğrudan görülememektedir. Çünkü düşük faiz oranları bazı durumlarda değerleri yüksek tutmaktadır, piyasalar likidite sıkıntısı yaşamamakta, varlık fiyatları ve kredilerde hala dinamik bir büyüme görülmektedir."