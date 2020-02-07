FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Burberry coronavirüs nedeniyle Çin’de 24 mağazasını kapattı

Burberry coronavirüs nedeniyle Çin’de 24 mağazasını kapattı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2020 14:43 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık merkezli moda evi, kıyafet, parfüm ve moda aksesuarları üreticisi ve lüks perakende zinciri Burberry, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin’de ortaya çıkan coronavirüs nedeniyle düşen talep doğrultusunda, ülkede bulunan 64 mağazasından 24’ünü kapatmak zorunda olduğunu açıkladı.

Burberry coronavirüs nedeniyle Çin’de 24 mağazasını kapattı

Şirket açıklamasında, talepteki gerilemenin “ciddi” olduğuna dikkat çekildi ve söz konusu durumun hem Çin hem de Hong Kong’da yaşandığını ifade etti.

Açıklamada, ortaya çıkan bu durum ile ilgili "yatıştırıcı adımlar" atılacağı da vurgulandı; ancak, alınan aksiyonların Mart’ta bitecek mali yıl üzerinde kısıtlı etkisi olacağı belirtildi ve mali yılın bitiminde perakende satışlar ile ilgili bir güncelleme yapılacağı eklendi.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng, coronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için desteğini artıracağını, ancak coronavirüsün kontrol altına alındığı zaman ekonomik faaliyetin toparlanmasının beklendiğini açıkladı.

KAYNAK: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 Pasaport harçları ne kadar? 2020 Pasaport harçları ne kadar?
PARTNER Bu kez Çin değil! Bu pazar görenleri şoke ediyor Bu kez Çin değil! Bu pazar görenleri şoke ediyor
Lagarde: Ekonomide büyüme ılımlı ama devam ediyorLagarde: Ekonomide büyüme ılımlı ama devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burberry, Çin, mağaza,

En Çok Okunan Haberler

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Rusya: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Rusya: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

SGK'dan emekliye şok! Maaşını geri istedi

SGK'dan emekliye şok! Maaşını geri istedi

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Otomotiv devi 107 bin aracını geri çağırıyor

Otomotiv devi 107 bin aracını geri çağırıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Victoria's Secret için flaş karar!

Victoria's Secret için flaş karar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Türkiye'de her yere açılan AVM'ler ABD'de kapanıyor

Türkiye'de her yere açılan AVM'ler ABD'de kapanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupalıların yüzde 5,2'si evden çalışıyor

Avrupalıların yüzde 5,2'si evden çalışıyor

Lagarde: Ekonomide büyüme ılımlı ama devam ediyor

Lagarde: Ekonomide büyüme ılımlı ama devam ediyor

ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pacific'ten çalışanlarına 'ücretsiz izin yapın' çağrısı

Dev hava yolu şirketinden çalışanlarına 'ücretsiz izin yapın' çağrısı

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos bir günde servetini sekiz milyar dolar artırdı

Bir günde servetini 8 milyar dolar artırdı

İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.