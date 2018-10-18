FİNANS

Cemal Kaşıkçı olayı: 'Çöl Davosu'ndan olarak adlandırılan Suudi Arabistan'daki yatırım zirvesinden kim çekildi, hangi firmalar hâlâ sponsor?

18.10.2018 14:39 | Son Güncelleme

Çok sayıda uluslararası kuruluş ve firma gelecek hafta Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan yatırım zitvesine Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle katılmama kararı aldı. 'Çöl Davosu' olarak nitelenen zirvenin sponsorları ise henüz sponsorluklarını geri çekmiş değil.

Cemal Kaşıkçı olayı: 'Çöl Davosu'ndan olarak adlandırılan Suudi Arabistan'daki yatırım zirvesinden kim çekildi, hangi firmalar hâlâ sponsor?

Suudi Arabistan, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından bu yana dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmiş olsa da gelecek hafta düzenlenmesi planlanan ve 'Çöl Davosu' olarak nitelenen yatırım zirvesini ertelememe kararı aldı.

Zirveye 140 kuruluştan toplam 150 konuşmacının katılması planlanıyordu.

Ancak IMF Başkanı Christine Lagarde dahil bir dizi önemli katılımcı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine zirveye katılmaktan vazgeçti.

IMF Başkanı Christine Lagarde, geçen yılki zirvede Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yanında böyle görüntülenmişti. Lagarde bu yılki zirveye katılmayacağını açıkladı.

Şu ana kadar zirveye gitmeyeceğini açıklayan en az 30 delege var.

Zirveden çekildiğini açıklayan kuruluşların listesi

CNN

New York Times

IMF

CNBC

LA Times

JP Morgan

Financial Times

Uber

Ford Motor

Bloomberg

Viacom

Mastercard

The Economist

Dünya Bankası

HSBC

Kimler henüz zirveden çekilmedi?

Uluslararası finansal danışmanlık şirketleri McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, BCG, Oliver Wyman ve Bain & Co 'Çölün Davosu'nun sponsorları olmaya devam ediyorlar.

Almanya merkezli Siemens ile araştırma geliştirme şirketi SWFI da sponsorlar arasında kalmayı sürdürüyor. Bu şirketlerden şu ana kadar sponsorlukların geri çekildiği yönünde bir açıklama gelmedi.

BBC'nin ulaşmaya çalıştığı sponsor firmaların tamamı soruları yanıtlamayı reddetti.

Organizasyonun bir diğer sponsoru danışmanlık firması Roland Berger, gelişmeleri ve pozisyonlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ise küçük bir delegasyonla zirvede yer alacak.

Ancak zirvenin internet sitesinde yer alan 'Konuşmacılar' sayfası, yayından kaldırılmış durumda.

Çöl Davosu, Suudi Arabistan Varlık Fonu tarafından organize ediliyor ve 3 gün süren zirvede firmalara Suudi Arabistan'da büyük iş anlaşmaları yapma imkânı sunuluyor.

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