FİNANS

Cemal Kaşıkçı olayı: JP Morgan ve Ford da Riyad'daki yatırım konferansına katılmıyor

15.10.2018 07:51 | Son Güncelleme

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın CEO'su James Dimon ve Amerikan otomotiv devi Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması nedeniyle bu ay Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak konferansa katılmayacaklarını açıkladı.

Cemal Kaşıkçı olayı: JP Morgan ve Ford da Riyad'daki yatırım konferansına katılmıyor

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın CEO'su James Dimon ve Amerikan otomotiv devi Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması nedeniyle bu ay Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak konferansa katılmayacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan yönetimi, 23-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak "Future Investment Initiative" (Geleceğe Yatırım Girişimi) adlı konferansa büyük önem veriyor.

Konferans, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ülkesinin petrole bağlılığının bitirilmesine yönelik 2030 Vizyonunun vitrine çıkarılması için planlanmıştı.

Daha önce de Virgin şirketlerinin sahibi İngiliz milyarder iş adamı Richard Branson ve Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi ile CNN, Financial Times, New York Times, CNBC ve Bloomberg gibi dünyanın önde gelen bazı medya kuruluşları "Çöldeki Davos" adıyla bilinen konferanstan çekildiklerini açıklamışlardı.

Goldman Sachs, Mastercard, Bank of America, Citigroup ve Credit Suisse ise konferansa katılma kararlarını değiştirip değiştirmedikleri konusunda bir açıklama yapmadı.

Amerikan medya kuruluşu Fox Business Network ise konferansa katılma kararını yeniden değerlendirdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman

Cemal Kaşıkçı yaklaşık 2 haftadır kayıp

Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor.

Bazı Türk yetkililer Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü öne sürüyor.

Suudi Arabistan ise bu iddiaları reddediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğünün kanıtlanması durumunda Riyad yönetimini "sert şekilde cezalandıracağını" söylemişti.

Ancak Trump, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satışından vazgeçemeyeceğini açıklamıştı.

Cemal Kaşıkçı olayı: JP Morgan ve Ford da Riyad'daki yatırım konferansına katılmıyor

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