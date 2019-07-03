Christine Lagarde: Seçilirse Avrupa Merkez Bankası başkanı olacak ilk kadın

Avrupa Birliği'nin (AB) liderleri, üç gün süren müzakereler sonucunda birliğin en önemli pozisyonlarına hangi isimlerin aday gösterilmesi gerektiği konusunda anlaştı. Buna göre Avrupa Merkez Bankası başkanlığına IMF (Uluslararası Para Fonu) Başkanı olan Christine Lagarde aday gösterildi.

Fransız olan Lagarde, attığı tweette bu pozisyona aday gösterilmesinden onur duyduğunu söyleyerek süreç netleşene kadar IMF başkanlığından geçici olarak çekildiğini duyurdu.

https://twitter.com/Lagarde/status/1146105347800743936

Lagarde, seçilmesi takdirinde Avrupa Merkez Bankası (AMB) başkanlığı görevine gelen ilk kadın olacak. Bu görevi bugüne kadar Mario Draghi yürütüyordu.

Draghi, 2011 döneminde kurumun başına gelerek euro bölgesini kurtaran isim olma takdirini almıştı.

AMB başkanları sekiz yıl süreyle bu görevi üstleniyor.

Lagarde'ı AMB başkanlığına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aday gösterdiği belirtildi.

Halihazırda AB'nin önde gelen liderleri Lagarde'ın adaylığında anlaştığı için Avrupa Parlamentosu ve Euro Bölgesi maliye bakanlarının yapacağı oylamada Lagarde'ın görevinin onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.