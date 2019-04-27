FİNANS

Çin, 30 milyon dolarlık bir sahte Lego çetesini çökertti

27.04.2019 20:00 | Son Güncelleme

Çin'de polis 30 milyon dolar değerinde Lego üretip satan bir çeteyi düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Çin, 30 milyon dolarlık bir sahte Lego çetesini çökertti

Çin'de polis 30 milyon dolar değerinde Lego üretip satan bir çeteyi düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen operasyonda dört kişi gözaltına alındı.

Ünlü oyuncak markası Lego'nun Star Wars seti gibi ürünlerini kopyalayarak yaptığı anlaşılan şirketin şimdiye kadar 630 bin set meydana getirdiği aktarıldı.

2018 yılında Şanghay polisinin piyasada Lego'ya çok benzer birtakım parçaları bulmasıyla başlayan soruşturma sonucunda yapılan operasyonda, Damirkalı Lego şirketinin ürettiği setlere çok benzer 30 milyon dolar değerinde oyuncak ele geçirildi.

Üretilen oyuncakların orijinallerine çok benzer olduğu kaydedildi.

Küçük şehir temalı Lepin Lego setinin orijinali piyasada 15 dolara satılırken kopyalarının üç dolara satıldığı belirtildi.

Şirketin başkan yardımcısı Robin Smith, ürünlerin güvenliğinin endişe konusu olduğunu söyledi.

Çin, telif hakları konusunda uzun zamandır hedef tahtasına oturmuş durumda, geçen yıl ülke aleyhine rekor sayıda dava açıldı.

140 ülkede 75 milyar oyuncak satan Lego ise Meksika, Çin, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Danimarka'da üretim yapıyor.

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