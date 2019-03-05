Çin büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine çekti, Başbakan 'önümüzde çetin bir mücadele var' yorumunu yaptı

Çin hükümeti, son 30 yılın en düşük ekonomik büyüme hedefini belirledi. Başbakan Li Keqiang, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin "çetin bir mücadele" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ülkede 2019 yılı büyüme hedefi yüzde 6,0-6,5 olarak belirlendi. Geçen yılın hedefi yüzde 6,5 olarak belirlenmiş, gerçekleşen büyüme yüzde 6,6 ile hedefi aşsa da 1990'dan bu yana en düşük seviyede oluşmuştu.

Bugün Ulusal Halk Kongresi'nin açılış oturumunda konuşan Li, "Risklerin ve zorlukların yanı sıra daha ağır ve karmaşık bir ortamla karşı karşıya olacağız… Çetin bir mücadeleye hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Çin'deki ekonomik büyüme bir süredir yavaşladığı gibi, ABD'nin başlattığı ticaret savaşları ve teknoloji devi Huawei konusundaki diplomatik gerginlikler de ülkeyi olumsuz etkiliyor.

Çin ekonomisi ayrıca kamu sağlığı skandallarından, işçi ve öğrenci protestolarından da etkilendi.

Hangi tedbirler alınacak?

Li, ekonomik büyümenin yavaşlamasının tüketim ve yatırımlardaki artışın hız kesmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Ekonomiyi canlandırmak için kamu harcamalarının artırılması, yabancı firmaların Çin pazarına girişinin kolaylaştırılması ve milyarlarca dolar vergi indirimine gidilmesi planlanıyor.