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Çin büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine çekti, Başbakan 'önümüzde çetin bir mücadele var' yorumunu yaptı

05.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

Çin son 30 yılın en düşük ekonomik büyüme hedefini belirledi. Başbakan Li Keqiang, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin "çetin bir mücadele" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Çin büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine çekti, Başbakan 'önümüzde çetin bir mücadele var' yorumunu yaptı

Çin hükümeti, son 30 yılın en düşük ekonomik büyüme hedefini belirledi. Başbakan Li Keqiang, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin "çetin bir mücadele" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ülkede 2019 yılı büyüme hedefi yüzde 6,0-6,5 olarak belirlendi. Geçen yılın hedefi yüzde 6,5 olarak belirlenmiş, gerçekleşen büyüme yüzde 6,6 ile hedefi aşsa da 1990'dan bu yana en düşük seviyede oluşmuştu.

Bugün Ulusal Halk Kongresi'nin açılış oturumunda konuşan Li, "Risklerin ve zorlukların yanı sıra daha ağır ve karmaşık bir ortamla karşı karşıya olacağız… Çetin bir mücadeleye hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Çin'deki ekonomik büyüme bir süredir yavaşladığı gibi, ABD'nin başlattığı ticaret savaşları ve teknoloji devi Huawei konusundaki diplomatik gerginlikler de ülkeyi olumsuz etkiliyor.

Çin ekonomisi ayrıca kamu sağlığı skandallarından, işçi ve öğrenci protestolarından da etkilendi.

Çin Ulusal Halk Kongresi

Hangi tedbirler alınacak?

Li, ekonomik büyümenin yavaşlamasının tüketim ve yatırımlardaki artışın hız kesmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Ekonomiyi canlandırmak için kamu harcamalarının artırılması, yabancı firmaların Çin pazarına girişinin kolaylaştırılması ve milyarlarca dolar vergi indirimine gidilmesi planlanıyor.

Başbakan Li, Kongre'deki üç bin delegeye yaptığı konuşmada 2 trilyon yuan (298 milyar dolar) tutarında vergi kesintisi yapılacağını açıkladı.

Ulaşım, inşaat ve imalat sektöründe katma değer vergisinde indirime gidilecek.

Kamu bankalarının küçük ve orta ölçekli işletmelere vereceği krediler yüzde 30 oranında artırılacak.

Çin ekonomisi

Çin savunma bütçesinde geçen yıl yüzde 8,1 oranındaki artışı yüzde 7,5'e çekilerek toplam 1,2 trilyon yuan olarak belirlendi.

Li, Çin'in ihtiyatlı bir para politikası izlemeye devam edeceğini ve ticari bankaların rezerv oranlarında ekonominin ihtiyaçlarına göre düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Geçen yıl kredi piyasasını canlandırmak için rezerv limitleri birkaç kez azaltılmıştı.

Li ayrıca yabancı şirketlerin Çin pazarına girişinin daha da kolaylaştırılacağını belirtti.

Yetkililer işsizliğin artmasından ve bunun yol açacağı sosyal huzursuzluklardan tedirgin oluyor.

Li konuşmasında vatandaşlara yönelik yardımların artırılacağı, iş bulma olanaklarını artıracak şekilde çeşitli kesimlere yönelik meslek kursları düzenleneceğini açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile Başbakan Li Keqiang Ulusal Halk Kongresi açılışında

ABD ile ticaret savaşları olumsuz etkiliyor

Bu adımın ABD ile ticaret konusundaki gerginlikleri gidermeye yönelik olduğu tahmin ediliyor.

Geçen yıl Çin ile ABD birbirinin mallarına milyarlarca dolarlık gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

Bu konuda iki ülke arasında müzakereler devam ediyor. Herhangi bir anlaşmaya varılamaması halinde Çin'in 200 milyar dolar tutarındaki ihracat ürünlerinin vergileri artacağı gibi ABD yeni gümrük vergileri de uygulayabilir.

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