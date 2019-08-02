Çin'den ABD'nin ilave vergilerine 'misilleme' uyarısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD’nin Çin’e karşı ilave vergi artışına yönelik, "ABD vergileri artırma önlemini uygularsa, gerekli karşı önlemleri almak, ulusal çıkarları ve halkımızın temel menfaatlerini korumak zorunda kalacağız." dedi.

Sözcü Hua, başkent Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin 300 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına yüzde 10 vergi ilanına ilişkin "Eğer ABD vergileri artırma önlemini uygularsa, gerekli karşı önlemleri almak, ulusal çıkarları ve halkımızın temel çıkarlarını korumak zorunda kalacağız. ABD tarafı bu durumdan doğacak sonuçların tümüne katlanacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bir yandan Çin ile müzakere söylemi kullanırken diğer yandan da baskı ve kısıtlama politikalarına karşı çıktıklarını belirten Hua, "Önemli ilkesel meselelerde bir inç bile vermeyeceğiz. Bu tür yöntemlerin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Çin, herhangi bir baskı, tehdit ve şantajı kabul etmiyor." şeklinde konuştu.

Hua, Çin’in müzakere durumunda "kapıların sonuna kadar açık olduğunu", bir ticaret savaşı durumunda ise "kararlılıkla sonuna kadar gideceklerini" kaydederek, ABD'ye samimiyet ve dürüstlük göstermesi çağrısı yaptı.