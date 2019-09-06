'Çin’in kripto parası çevrimdışı olarak kullanılabilecek'

Shanghai Securities News’da yer alan habere göre Changchun, söz konusu kripto para varlığının kağıt para ile aynı işlevlere sahip olacağını fakat yasal para birimlerinden farklı olarak dijital olarak var olacağını belirtti. Changchun, şunları söyledi:

“Elektronik ödeme yöntemlerinin bu kadar geliştiği bir dönemde merkez bankası neden bir dijital para birimi oluşturmaya çalışıyor? Bunu, parasal egemenliğimiz ve yasal para birimi statümüzü korumak için yapıyoruz. Yağmurlu günler için bir plana ihtiyacımız var.”

Medyada daha önce yer alan haberlerde, PBoC’nin söz konusu kripto parasını Kasım ayında piyasaya süreceği duyurulmuş ve PBoC dijital parasının Facebook’un kripto para birimi Libra’dan “daha güçlü” olacağı belirtilmişti.

KAYNAK:DHA

