FİNANS

Çin'de ABD ürünlerine boykot kampanyası, iPhone kullanan çalışanlara ceza

12.12.2018 14:17 | Son Güncelleme

Çin'de bazı şirketler, telekom devi Huawei'nin Mali İşler Başkanı'nın ABD'nin talebi üzerine Kanada'da gözaltına alınmasından sonra, başta Apple olmak üzere Amerikan ürünlerine karşı boykot kampanyası başlattı.

Çin'de ABD ürünlerine boykot kampanyası, iPhone kullanan çalışanlara ceza

Çin'de bazı şirketler, telekom devi Huawei'nin Mali İşler Başkanı'nın ABD'nin talebi üzerine Kanada'da gözaltına alınmasından sonra, başta Apple olmak üzere Amerikan ürünlerine karşı boykot kampanyası başlattı.

Huawei'nin sahibinin kızı olan Meng Wanzhou, İran'a yaptırımları deldiği suçlamasıyla gözaltına alınmış, elektronik kelepçe takmak ve 6 Şubat'ta yeniden mahkemeye çıkarılmak üzere 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmıştı.

Şenzen merkezli elektronik parça üreticisi Menpad, Apple ürünleri kullanan personeline, cihazların değerini kadar para cezası verileceğini açıkladı.

Apple ürünü kullananların üyeliği iptal edilecek

Şangay'daki Nançong Ticaret odası, Apple üyeleri kullanan şirketlerin üyeliğine son vereceğini duyurdu.

Şiçuan'daki RYD adlı bilgi teknolojileri şirketi, Huawei marka telefon alacak personeline yüzde 15 oranında teşvik sağlanacağını bildirdi.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı "Halkın Günlüğü" gazetesinin başyazısında da Meng'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "Medeni bir ülkede, bir Çin vatandaşına insanlık onuruna aykırı olarak azılı suçlu muamelesi yapılması ve temel insan haklarının çiğnenmesi insanları neden öfkelendirmesin?" denildi.

2012'de Güney Çin denizinde tartışmalı adalar nedeniyle Japonya'yla yaşanan gerginlik sonrası Japon ürünlerine karşı boykot kampanyası başlatılmış, ülke genelindeki protestolarda Japon şirketlerine saldırılar düzenlenmişti.

2008'de de Fransa'nın Tibet'in bağımsızlığına destek veren açıklamaları sonrasında benzer protestolar düzenlenmişti.

iphone

'Protestolar yönetim onay verirse büyür'

Oxford Üniversitesi Çin Araştırmaları Merkezi'nden Rana Mitter, CNN'e açıklamasında Amerikan ürünlerine boykotun daha önceki boykot kampanyalarıyla benzerlik taşığını belirterek "Ancak bu kampanyalar, resmi onay olmazsa, 2012'de Japonya protestolarındaki kadar tırmanmaz" dedi.

500 üyesi olduğu belirtilen Nançong Ticaret Odası Genel Sekreteri Luo Qiang, hükümetin talimatıyla hareket etmediklerini, boykot kararlarının "sıradan Çin vatandaşlarının" öfkesini yansıttığını söyledi.

"Topumuz tüfeğimiz yok, ifade özgürlüğümüzü kullanıyoruz"

Luo, "Topumuz tüfeğimiz yok. Sıradan vatandaşlar olarak ifade özgürlüğümüzü kullanıyoruz" dedi.

Ülkede Şincan Nor-West Star Bilgi Teknolojisi gibi bazı şirketler de Apple'ın adını geçirmeden, Huawei ve diğer Çin mallarına destek kampanyası başlattı.

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