Çin'de ABD ürünlerine boykot kampanyası, iPhone kullanan çalışanlara ceza

Çin'de bazı şirketler, telekom devi Huawei'nin Mali İşler Başkanı'nın ABD'nin talebi üzerine Kanada'da gözaltına alınmasından sonra, başta Apple olmak üzere Amerikan ürünlerine karşı boykot kampanyası başlattı.

Huawei'nin sahibinin kızı olan Meng Wanzhou, İran'a yaptırımları deldiği suçlamasıyla gözaltına alınmış, elektronik kelepçe takmak ve 6 Şubat'ta yeniden mahkemeye çıkarılmak üzere 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmıştı.

Şenzen merkezli elektronik parça üreticisi Menpad, Apple ürünleri kullanan personeline, cihazların değerini kadar para cezası verileceğini açıkladı.

Apple ürünü kullananların üyeliği iptal edilecek

Şangay'daki Nançong Ticaret odası, Apple üyeleri kullanan şirketlerin üyeliğine son vereceğini duyurdu.

Şiçuan'daki RYD adlı bilgi teknolojileri şirketi, Huawei marka telefon alacak personeline yüzde 15 oranında teşvik sağlanacağını bildirdi.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı "Halkın Günlüğü" gazetesinin başyazısında da Meng'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "Medeni bir ülkede, bir Çin vatandaşına insanlık onuruna aykırı olarak azılı suçlu muamelesi yapılması ve temel insan haklarının çiğnenmesi insanları neden öfkelendirmesin?" denildi.