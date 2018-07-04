FİNANS

Çin'in en zengin iş adamlarından Wang Jian, Fransa'da düşerek hayatını kaybetti

04.07.2018 18:34 | Son Güncelleme

Ülkenin en büyük holdinglerinden HNA Grup'un yönetim kurulu başkanı Wang Jian, Fransa'da turistik bir yerde fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti. Şirketten yapılan açıklamada 57 yaşındaki işadamının "kaza ile düşerek" öldüğü kaydedildi.

Çin'in en zengin iş adamlarından Wang Jian, Fransa'da düşerek hayatını kaybetti

Çin'in en büyük holdinglerinden HNA Grup'un yönetim kurulu başkanı Wang Jian, Fransa'da turistik bir yerde fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybeti.

Şirketten yapılan açıklamada 57 yaşındaki işadamının "kaza ile düşerek" öldüğü kaydedildi.

Fransa'nın güneyindeki Bonnieux'de gerçekleşen olayla ilgili polis, şüpheli bir durum olmadığını açıkladı.

Wang'in başında olduğu HNA Grup'un, havacılık, turizm ve finans alanında yatırımları bulunuyor.

Dünya çapında 400 bin çalışanı olan şirketin, Deutsche Bank'ta ve Hilton otel zincirinde önemli miktarda hissesi bulunuyor.

Şirket'in internet sitesi, yas nedeniyle renklerini siyah beyaz olarak değiştirirken, Wang için yayımlanan taziye mesajında, "istisnai yetenekleri olan bir rol modelini kaybettik. Vizyonu ve savunduğu değerler, onunla tanışma şansı olanlar için bir deniz feneri olmaya devam edecektir." denildi.

Wang'ın ölümü 'şüpheli' bulunmadı

Wang'ın Fransa'da iş gezisi için bulunduğu ancak Provence bölgesindeki Bonnieux'deki gezi sırasında bir grup turist ile birlikte olduğu açıklandı.

Yerel polis müdürü Hubert Meriaux, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Yüksek bir noktada durarak fotoğrafının çekilmesini istediği bir sırada düştü." dedi.

Wang'ın düştüğü noktanın yüksekliğinin 15 metre olduğu da belirtiliyor.

Polisin ölüme şüphe ile yaklaşmadığı, olay anına şahit olan kişilerin "kaza ile düştü" yönünde ifade verdiği de kaydediliyor.

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