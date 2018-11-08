FİNANS

Çinliler bankaya hücum etti

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

ÇİN’in güney batısında yer alan Siçuan eyaletinde vatandaşlar paralarını kurtarmak amacıyla Zigong isimli bankanın şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çinliler bankaya hücum etti

Devlete ait Da zhong adlı internet haber sitesinin Zigong bankasının hissedarlarının bankadan 40 milyar Yuan (yaklaşık 6 milyar dolar ) tutarında kredi çekip kaçtıklarını bildirmesi üzerine halk paniğe kapıldı.

Haber 20 dakika içersinde kaldırılmasına rağmen şubelere hücum eden mudiler paralarını çekmeye çalıştı. Olay üzerine Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu, bankanın bir sorun yaşamadığını bildirdi. Polis, haberi internette yayan bir kişinin tutuklandığını açıklasa da panik sona ermedi.

cin-banka1

2001 yılında 1,2 milyon nüfuslu Zigong şehrinde kurulan banka, 32 şubeye sahip. Daha önce Çin’in Şangay kentinde çalışan ve şu anda Tayvan’da akademik araştırmalar yürüten profesör Cao Ji konu hakkında şöyle konuştu:

"Eğer vatandaşlar Zigong bankasına hücum etmişse, bu bize Çin’de yeni bir finansal krizin bu küçük yerel bankalardan başlayacağını gösterir."

Çin’in aşırı borç ve nakit akışı sorunları yaşayan finans sektörünün toplam büyüklüğü 35 trilyon dolardan fazla. Dünyanın bir yıllık üretimi ise 80 trilyon dolar civarında. KAYNAK:DHA

PARTNERKadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?Kadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Türk şirketine satılan tarihi İtalyan çikolata markasının fabrika kapatması tepki çektiTürk şirketine satılan tarihi İtalyan çikolata markasının fabrika kapatması tepki çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çin Siçuan banka

En Çok Okunan Haberler

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'

'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'

Kirada oturanlar dikkat! Kasım 2018 kira zam oranı açıklandı

Kirada oturanlar dikkat! Kasım 2018 kira zam oranı açıklandı

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Binlerce çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yaptı, işinden oldu

Binlerce çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yaptı, işinden oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Novogratz: Bitcoin 2019’da en yüksek değerine ulaşacak

Novogratz: Bitcoin 2019’da en yüksek değerine ulaşacak

Türk şirketine satılan tarihi İtalyan çikolata markasının fabrika kapatması tepki çekti

Türk şirketine satılan tarihi İtalyan çikolata markasının fabrika kapatması tepki çekti

'Pakistan ve Çin ticarette dolar yerine yuan kullanacak'

'Pakistan ve Çin ticarette dolar yerine yuan kullanacak'

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye ve 7 ülke daha İran yaptırımlarından muaf

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye ve 7 ülke daha İran yaptırımlarından muaf

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Maliye ve para politikası uyuşmazlığı enflasyonun dizginlenmesini zorlaştırıyor

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Maliye ve para politikası uyuşmazlığı enflasyonun dizginlenmesini zorlaştırıyor

Enflasyonun üretici boyutu: Üretici fiyatlarının yüksek seyretmesi ne anlama geliyor?

Enflasyonun üretici boyutu: Üretici fiyatlarının yüksek seyretmesi ne anlama geliyor?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.