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Citi, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü, enflasyon tahminini yükseltti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2021 14:30 | Son Güncelleme

Citi, Türkiye'nin 2021 ekonomik büyüme tahminini yaklaşık %4'ten %3.4'e indirdi, enflasyonu %15'e yükseltti.

Citi, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü, enflasyon tahminini yükseltti

Citi, dış finansal koşulların sıkılaşmasıyla ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetlerde düşüş öngörerek, Türkiye'nin 2021 ekonomik büyüme tahminini yaklaşık %4'ten %3.4'e indirdi.

BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞTÜ ENFLASYON YÜKSELDİ

Citi ayrıca TL'de son dönemdeki değer kaybının ardından Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini %11.7'den yaklaşık %15'e yükseltti.

Citi Türkiye'de enflasyon görünümü, sermaye girişlerinde "belirgin iyileşme" gözlenmedikçe bu yıl faiz indirimi için koşulların oluşacağını düşünmediğini açıkladı.

(Reuters)

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