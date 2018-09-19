Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li iş insanlarını kabul etti: Siyasi konularla ekonomiyi karıştırmamak gerek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin serbest piyasa prensiplerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.
Erdoğan, ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemediğini ifade ederek, "Siyasetle ekonomiyi karıştırmamak gerek. Karıştırmak yanlış." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ABD'li şirketlerin yöneticilerini kabul eden Erdoğan, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçilmeyeceğini de vurguladı.
Yine Çarşamba günü Gaziler Günü etkinliğinde konuşan Erdoğan, "Bizde kriz mriz yok, bunların hepsi manipülasyondur" demişti.
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