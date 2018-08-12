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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz tuzağına düşmeyeceğiz, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

12.08.2018 17:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Dayanışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ekonomi ve ABD'nin yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Faiz tuzağına düşmeyeceğiz" derken ABD'nin gümrük vergisi artırımının da Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz tuzağına düşmeyeceğiz, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'nda yaptığı konuşmada ekonomiye ve ABD'nin yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trabzon'daki AKP Dayanışma Meclisi'ndeki konuşmasında Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyum ürünleri üzerindeki gümrük vergisini yüzde 50 artırma kararının Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarına aykırı olduğunu söyledi ve faiz artırımına karşı "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir sömürü aracıdır. Faiz tuzağına düşmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Tüm dünyaya ticaret savaşı açan ve buna ülkemizi açana da cevabımızı yeni ittifaklara, yeni pazarlara yönelerek veririz. Hale bak, demir çelik de vergileri artırıyor. Biz Dünya Ticaret Örgütü'nün üyesiyiz. Böyle bir şey yok. Ben yaptım oldu mantığıyla böyle bir şey olamaz. Amerika'da her yer kaynıyor. Yapılan yanlış... Biz de ticaret hukuku neyi söylüyorsa onu söylemeye devam edeceğiz" dedi.

ABD'nin vergi artırımı kararı sonrası geçen hafta Dolar 6,87 TL, euro 7,85 TL, sterlin de 8,49 TL ile rekor kırdı. Türk ekonomisine yönelik kaygılarla bankacılık hisseleri önderliğinde ABD ve Avrupa borsaları gerildi, dolar güçlendi ve euro da diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yastık altı dövizlerin TL'ye çevirin" çağrısını da yineledi.

'Ekonomik savaş'

Erdoğan'ın konuşmasının bir kısmı şöyle:

"Milletimizin iradesini sandıktan yönlendiremeyenler her dönemde farklı araçlarla üzerimize geldiler. Provokasyonla darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna açık ifadeyle 'ekonomik savaş' derler.

"Ülkemizde döviz kurunun 15 Temmuz öncesi bulunduğu 2,8 seviyesinden bugün 6 lirayı geçmesinin ne ekonomik ne de mantıklı bir izahı vardır. Türkiye 20 yıl önce Asya ülkelerinde yaşandığı gibi bir finans kriziyle mi karşı karşıya? Hayır. ABD ve İngiltere'de olduğu mortgage kriziyle mi karşı karşıya? Hayır. Yunanistan gibi iflas mı söz konusu? Ama buna rağmen kredi kuruluşları onu yine yükseltiyorlar. Dedim ya ekonomik savaş."

'Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz'

"Peki fırtınanın sebebi nedir? Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bu işin bir adı var mıdır? Vardır, Türkiye'ye operasyon çekmektir. Trabzon'dan ilan ediyorum, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Şunu bilmelerini istiyoruz. Teslim olmayacağız, üretmeye devam edeceğiz. İstihdamımızı genişletmeye devam edeceğiz. Fabrikalarımızın çarklarını işletmeye devam edeceğiz. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız."

"Ya ben senin stratejik ortağınım. Afganistan'da beraberim, Somali'de beraber olduk. Ve şu anda Kabil'de havalimanını biz koruyoruz. Böyle müşterek stratejik bir ortağına kalkıp da PYD YPG gibi terör örgütlerini sahiplenerek bir kenara nasıl koyarsın?

"5 bin TIR silahı Kuzey Suriye'ye taşıyorsun. Bu da yetmiyor, kalkıp terör örgütleriyle ilişkisi olan bir papaz için 81 milyonluk Türkiye'yi feda etmeye kalkıyorsun. Kusura bakma gereği neyse bir hukuk devleti olarak biz onu yaparız. Kalkıp da talimatla Türkiye'ye boyun eğdiremezsiniz."

'Para dediğin bugün yoktur yarın bulursunuz'

"Biz her şeyi hukuk içinde götürelim istedik. Ama gördük ki hukuk dilinden anlamıyorlar. Biz o dilleri de konuşmasını biliriz. Hukuk diline yoksanız kusura bakmayın. Biz hukuk diliyle konuşmaya devam edeceğiz."

Erdoğan, yastık altı döviz ve altınların Türk Lirası'na çevrilmesi çağrısını tekrarladı ve "Para dediğiniz bugün yoktur yarın bulursunuz. Yatırım dediğiniz iki gün gecikir, üçüncü gün daha güçlü gelir. Onlar şu anda bizim sakalımızı traş ediyorlar. Bilmiyorlar ki yarın çok daha gür çıkacak. Her yerde söyledim. Yasık altı dövizi olanlar, dolar, avro, altın... Olanlara söylüyorum. Lütfen bunları bankalarda TL'ye çevirsinler. Trabzonlunun yastık altında bir şeyleri olabilir" dedi.

Suriye'deki operasyonlarla ilgili de konuşan Erdoğan, "Suriye'de yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş olacağız. Münbiç'i bölgenin asli halkıyla birlikte yeniden yapılandırmaya dönük çalışmalarımız devam ediyor. İdlib'de felaketin yaşanmaması için diplomatik ve askeri çalışmalarımıza hız verdik" dedi.

'Faiz tuzağına düşmeyeceğiz'

"IMF ile anlaşın diyenlerin, ülkenizin siyasi bağımsızlığından vazgeçin dediklerini gayet iyi biliriz. Göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23,5 milyar doları. Ne yaptık? Sıfırladık. Şimdi Türkiye'nin IMF'ye borcu yok. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 22,5 milyar dolar, şimdi 102,5 milyar dolar.

"Aman faiz, faiz de faiz. Bu can bu tende kaldıkça bu tuzağa da gelmeyiz. Çünkü faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir sömürü aracıdır bunu iyi bilelim. Kimse bizi bu tuzağa düşürmeye çalışmasın, bu oyuna da gelmeyeceğiz. Hiç kimse boşuna hevese kapılmasın. Özgürlüğün bedeli ancak can olabilir."

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