Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele dolar, avro değil, bunlar ekonomik savaşın kurşunları, füzeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liradaki sert düşüşü bir kez daha Türkiye'ye karşı açılmış bir ekonomik savaş olarak nitelendirdi ve bazı ülkelerle ticarette dolar yerine, yerel para birimiyle kullanılması amacıyla hazırlık yapıldığını söyledi.

Erdoğan, Rize'de Adalet ve Kalkınma Partisi İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, "Sanıyorlar ki; döviz kurunu zıplatınca Türkiye yıkılacak, finans araçlarını devreye sokunca bu millet diz çökecek, bize farklı hukuk uygulayınca bu ülke teslim olacak. Bunlar ülkemize karşı açılan ekonomik savaşın kurşunlarıdır, gülleleridir, füzeleridir. Biz elbette bunlara karşılık vermek için gereken tedbirleri aldık, alıyoruz. Ama asıl olan bu silahları ateşleyen elleri kırmaktır" dedi.

Lira, 10 Ağustos Cuma tarihin en kötü günlerinden birini yaşadı. Sabah Financial Times gazetesinin liradaki değer kaybının euro bölgesi bankacılık sistemine yönelik kaygı yarattığını aktardığı haberiyle başlayan satışlar, gün içinde gerek Erdoğan gerekse de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının piyasa tarafından yeterli bulunmamasıyla daha da şiddetlendi.