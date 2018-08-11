FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele dolar, avro değil, bunlar ekonomik savaşın kurşunları, füzeleri

11.08.2018 18:49 | Son Güncelleme

CumhurbaşkanıErdoğan, Türkiye'ye bir ekonomik savaş açıldığını ve ortada krize giren bir ülke olmadığını söyledi. Erdoğan, aralarında Çin ve Rusya'nın da olduğu bazı ülkelerle ticarette yerel para biriminin kullanılmasına yönelik hazırlıklar yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele dolar, avro değil, bunlar ekonomik savaşın kurşunları, füzeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liradaki sert düşüşü bir kez daha Türkiye'ye karşı açılmış bir ekonomik savaş olarak nitelendirdi ve bazı ülkelerle ticarette dolar yerine, yerel para birimiyle kullanılması amacıyla hazırlık yapıldığını söyledi.

Erdoğan, Rize'de Adalet ve Kalkınma Partisi İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, "Sanıyorlar ki; döviz kurunu zıplatınca Türkiye yıkılacak, finans araçlarını devreye sokunca bu millet diz çökecek, bize farklı hukuk uygulayınca bu ülke teslim olacak. Bunlar ülkemize karşı açılan ekonomik savaşın kurşunlarıdır, gülleleridir, füzeleridir. Biz elbette bunlara karşılık vermek için gereken tedbirleri aldık, alıyoruz. Ama asıl olan bu silahları ateşleyen elleri kırmaktır" dedi.

Lira, 10 Ağustos Cuma tarihin en kötü günlerinden birini yaşadı. Sabah Financial Times gazetesinin liradaki değer kaybının euro bölgesi bankacılık sistemine yönelik kaygı yarattığını aktardığı haberiyle başlayan satışlar, gün içinde gerek Erdoğan gerekse de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının piyasa tarafından yeterli bulunmamasıyla daha da şiddetlendi.

Trump'ın Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyum ürünleri üzerindeki gümrük vergisini yüzde 50 artırma kararı liranın tüm zamanların en düşük düzeyini görmesine neden oldu. Dolar 6,87 TL, euro 7,85 TL, sterlin de 8,49 TL ile rekor kırdı. Türk ekonomisine yönelik kaygılarla bankacılık hisseleri önderliğinde ABD ve Avrupa borsaları gerildi, dolar güçlendi ve euro da diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybetti.

Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir günce önce 2,8 TL civarında olduğunu söylediği dolar kurunun 6'nın üzerine çıktığına dikkat çekerek, "Bunun nasıl bir gerekçesi olabilir" diye konuştu.

Erdoğan, "En büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimlerimiz üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Şayet Avrupa ülkeleri de dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da benzer bir sistemi kurmaya hazırız" dedi.

Erdoğan ortada çöken, yıkılan, batan ya da krize giren bir ülke ve ekonomi olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele dolar, avro değil, bunlar ekonomik savaşın kurşunları, füzeleri

PARTNERYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyorYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyor
İngiltere ve ABD basını liradaki sert düşüş hakkında ne yazdı?İngiltere ve ABD basını liradaki sert düşüş hakkında ne yazdı?
Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşanan 1998 Asya Krizi'ne benziyorNobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşanan 1998 Asya Krizi'ne benziyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Gram altının fiyatı rekor kırdı!

Gram altının fiyatı rekor kırdı!

800 bin öğrenciye iş müjdesi!

800 bin öğrenciye iş müjdesi!

BDDK bankaları toplantıya çağırdı iddiası yalanlandı

BDDK bankaları toplantıya çağırdı iddiası yalanlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yaptırımların ilk gününde dolar yüzde 6 değer kaybetti

Yaptırımların ilk gününde dolar yüzde 6 değer kaybetti

Apple 1 trilyon dolara ulaştı

Apple 1 trilyon dolara ulaştı

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

Financial Times: Türkiye'deki işletmeler için tehlike çanları çalıyor

Financial Times: Türkiye'deki işletmeler için tehlike çanları çalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngiltere ve ABD basını liradaki sert düşüş hakkında ne yazdı?

İngiltere ve ABD basını liradaki sert düşüş hakkında ne yazdı?

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşanan 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşanan 1998 Asya Krizi'ne benziyor

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırımlar: Çelikte gümrük vergisi artışı 13 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırımlar: Çelikte gümrük vergisi artışı 13 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor

Türk Lirası'ndaki sert düşüş Avrupa bankalarını ve piyasalarını ne kadar etkiler?

Türk Lirası'ndaki sert düşüş Avrupa bankalarını ve piyasalarını ne kadar etkiler?

Yeni Ekonomi Modeli: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yaklaşım nedir?

Yeni Ekonomi Modeli: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yaklaşım nedir?

Financial Times: Türkiye'nin liradaki düşüşü durdurmak için önünde 5 seçenek var

Financial Times: Türkiye'nin liradaki düşüşü durdurmak için önünde 5 seçenek var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.