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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası ticarette dolar egemenliğine son verilmeli

03.09.2018 03:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyareti kapsamında iş adamlarına hitaben yaptığı konuşmada 'dolara bağımlılığa son verilmesi gerektiğini' söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası ticarette dolar egemenliğine son verilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyareti kapsamında iş adamlarına hitaben yaptığı konuşmada 'dolara bağımlılığa son verilmesi gerektiğini' söyledi.

Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda "Uluslararası ticaretin dolara bağımlılığı daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Aramızda yerli milli parayı kullanmak suretiyle dolar egemenliğine yavaş yavaş son vermek gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile de baş başa görüştü.

Erdoğan, İş Forumu'ndaki konuşmasında ekonomiye ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair şunları söyledi:

"Son haftalarda ülkemizin maruz kaldığı saldırılar bunun en çarpıcı örneğidir. Bu manipülasyonla Türkiye'nin sağlam ekonomisi üzerinde şüphe bulutları oluşturulmaya çalışılıyor. Döviz kuru saldırısı üzerinden hedef Türkiye'yi ekonomik olarak teslim almaktır. Kur baskısı sadece bizim sorunumuz değil.

"Turizmde Türkiye bu yıl 40 milyon turiste ulaştı. Nereden nereye. Bu her yıl daha da artacak. Aynı şekilde savunma sanayinde Türkiye, biz göreve geldiğimizde kendine yeterlilik yüzde 20 iken şu an yüzde 65.

"(Kırgızistan ile) İkili iş birliğimizi zehirleyen FETÖ yılanının başını ezmemiz ve bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu örgüt mensuplarının hiçbir dost ülkede ellerini kollarını sallayarak gezmelerini istemiyoruz. Biz, adalet istiyoruz."

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