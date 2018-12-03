Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da: Maduro, Türkiye ile yakınlaşmadan ne bekliyor?

Uluslararası alanda giderek yalnızlaşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 10 bin kilometre uzaktaki Türkiye'nin lideri ile alışılmadık bir arkadaşlık kurmuş durumda.

Birçok komşu Latin Amerika ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin, ülkedeki insan hakları ihlalleri iddiaları ve demokratik süreçlerle ilgili olarak Maduro iktidarını eleştirdiği bir dönemde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ilişkileri ilerletmek için vites artırdı.

Coğrafi olduğu kadar aralarında kültürel alanda da büyük bir mesafe olan iki devlet, ABD Başkanı Donald Trump ile sıkı rekabet ortak paydası üzerinden ikili ilişkilerini son bir yıl içinde güçlendirdi.

Venezuela, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından tarihteki en kötü örneklerden biri tanımlanan yıkıcı bir ekonomik kriz ile boğuşuyor. Maduro hükümeti bu çılgın hiperenflasyon ekonomisini düzeltebilmeyi başarabilmiş değil.

Tüm bunların üzerine, ABD yaptırımları, nakit kıtlığı yaşayan Venezuela devletinin işinin daha da zorlaştırıyor.