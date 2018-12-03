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Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da: Maduro, Türkiye ile yakınlaşmadan ne bekliyor?

03.12.2018 17:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için gittiği Arjantin ile başlayan Latin Amerika turunu Venezuela'da noktalıyor. Erdoğan'ın gezisini ve iki ülke ilişkilerini yorumlayan BBC Venezuela Muhabiri Guillermo Olmo, "Devlet Başkanı Maduro'nun rüyası, ülkesinde toprak altındaki altınları çıkarmak ve ABD yaptırımlarını aşarak Türkiye'ye satmak" diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da: Maduro, Türkiye ile yakınlaşmadan ne bekliyor?

Uluslararası alanda giderek yalnızlaşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 10 bin kilometre uzaktaki Türkiye'nin lideri ile alışılmadık bir arkadaşlık kurmuş durumda.

Birçok komşu Latin Amerika ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin, ülkedeki insan hakları ihlalleri iddiaları ve demokratik süreçlerle ilgili olarak Maduro iktidarını eleştirdiği bir dönemde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ilişkileri ilerletmek için vites artırdı.

Coğrafi olduğu kadar aralarında kültürel alanda da büyük bir mesafe olan iki devlet, ABD Başkanı Donald Trump ile sıkı rekabet ortak paydası üzerinden ikili ilişkilerini son bir yıl içinde güçlendirdi.

Venezuela, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından tarihteki en kötü örneklerden biri tanımlanan yıkıcı bir ekonomik kriz ile boğuşuyor. Maduro hükümeti bu çılgın hiperenflasyon ekonomisini düzeltebilmeyi başarabilmiş değil.

Tüm bunların üzerine, ABD yaptırımları, nakit kıtlığı yaşayan Venezuela devletinin işinin daha da zorlaştırıyor.

Bu nedenle Caracas yönetimi , kendisi de ekonomik sıkıntılarla uğraşan Türkiye gibi bir ülkeden gelen yardım eli bile kabul ediliyor.

Yaptırımlar nedeniyle sabit döviz getirebilecek tüm gelir kapıları kapalı durumda iken Maduro, petrol ve maden gelirlerine bağlı olarak da ülkenin ayakta kalabileceğine dünyayı inandırmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ankara'da bu samimi görüntüyü vermişti.

Maduro'nun ABD yaptırımlarını Türkiye üzerinden aşma rüyası

Ancak yapılan bazı araştırmalara göre Venezuela'da madencilik sektörü, başta yolsuzluk olmak üzere, kötü yönetim, yatırım ve Ar-Ge eksikliği nedeniyle oluşan problemlerle boğuşuyor.

Bu durum, Türk madencilik şirketleri için potansiyel iş fırsatı demek.

Venezuela her geçen gün daha fakirleşiyor ama toprağının altında hala tonlarca altın yer alıyor. Bu altını çıkarmak ve ABD yaptırımlarını aşarak Türkiye'ye satmak Maduro'nun rüyası.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da: Maduro, Türkiye ile yakınlaşmadan ne bekliyor?

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