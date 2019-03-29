Daily Telegraph: Türkiye'deki kriz gelişmekte olan piyasalar için korku yaratıyor

İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi, 'Döviz rezervlerinin azalması ve yabancı yatırımcının kaçmasıyla Türkiye'nin derin bir ekonomik krize sürüklendiği' değerlendirmesinde bulundu.

Gazetenin ekonomi ekinin başsayfasında yer verdiği makalede, Merkez Bankası'nın Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizini düşürmek için attığı adım sonrası TL'nin değer kaybetmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Swap gecelik faizi bu hafta içerisinde yüzde 1300'ü aşmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarmasının ardından piyasada TL likiditesi artmıştı.

"Türkiye'deki kriz gelişmekte olan piyasalar için korku yaratıyor" başlıklı makalede şu ifadeler yer aldı:

"Merkez Bankası'nın net rezervleri 26 milyar dolara kadar düştü. Bu, piyasaların test ettiği tehlikeli bir uyumsuzluğa neden oldu."

"Capital Economics yatırım şirketinden William Jackson, Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalar arasında en zayıf rezervlere sahip ülke olduğunu söylüyor. Kısa vadeli dış borçların net karşılığa oranı yüzde 500 ile kurtarılamaz bir düzeyde. Bankaları ise Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında dağ gibi geri ödemeler bekliyor. Asıl kaygı, yabancı bankaların döviz varlıklarını satarak bilançolarını küçültmeleri sonucu kredi daralması yaşanması."