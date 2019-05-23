FİNANS

Daimler CEO’su emekli oldu, hisseler yüzde 7.0'den çok düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

Daimler Ag CEO’su Dieter Zetsche’nin emekli olması ardından Daimler hisseleri yüzde 7.21 değer kaybederek hisse başına 47.16 euroya geriledi. Zetsche’nin yerini İsveçli Ola Kaellenius alacak.

Daimler CEO’su emekli oldu, hisseler yüzde 7.0'den çok düştü

Firmanın Çarşamba günü yapılan yıllık toplantısında konuşan Zetsche, ilk çeyrek sonuçlarına göre tüm otomobil üreticileirinin maliyetlerinin sıkı bir incelemeye tabi olacağını söylemişti. Daimler’in ilk çeyrek karı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.0 azalırken gelirlerinde kayda değer bir değişim olmadı.

Zetsche konuyla ilgili olarak, “Her şey incelemeye tabi, sabit ve değişken giderler, malzeme ve işgücü maliyetleri, yatırım projeleri, dikey birleşme ve ürün yelpazesi” demişti.

Yeni CEO olacak olan Kaellenius’un kar hedeflerini tutturmak için yönetimsel masrafları yaklaşık yüzde 20 düşüreceği öngörülüyor.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Dieter Zetsche hisseler mercedes-benz

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