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Danimarkalı DSV, İsviçreli rakibini 4,6 miyar dolara satın alıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2019 15:56 | Son Güncelleme

Satın alma başarıyla gerçekleşirse, DHL, Kuehne & Nagel ve DB Schenker’dan sonra yıllık 18 milyar dolar satış geliri ve 60 bin çalışanla dünyanın en büyük dördüncü nakliye şirketi oluşacak.

Danimarkalı DSV, İsviçreli rakibini 4,6 miyar dolara satın alıyor

Dünyanın önde gelen lojistik firmalarından Danimarka merkezli DSV, İsviçreli rakibi Panalpina Welttransport Holding’i 4,6 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

DSV’den yapılan açıklamada, Panalpina Welttransport, DSV'nin hisse başına yaklaşık 196 İsviçre Frangı (197 dolar veya hisse başına 2,375 DSV hissesi) teklifini kabul etti.

Satın alma başarıyla gerçekleşirse, DSV Panalpina A/S ismini alacak yeni şirket, DHL, Kuehne & Nagel ve DB Schenker’dan sonra yıllık 18 milyar dolar satış geliri ve 60 bin çalışanla dünyanın en büyük dördüncü nakliye şirketi oluşacak.

Panalpina’nın en büyük hissedarı Ernst Gohner Vakfı'nın DSV'nin toplamda 4,6 milyar dolarlık satın alma teklifini desteklediği belirtildi. DSV’nin 15 Şubatta hisse başına 180 İsviçre Frangı önerisini vakıf geri çevirmişti.

Açıklama sonrasında Panalpina’nın hisseleri yüzde 15, DSV’nin hisseleri de yüzde 2’den fazla yükseldi.

KAYNAK:AA

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Panalpina Welttransport Holding

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