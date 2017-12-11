Deutsche Bank Bitcoin hakkında uyardı

Öte yandan, listede diğer olası riskler olarak enflasyon, yüksek emtia fiyatları ve Kuzey Kore tehdidi bulunuyor. Son olarak, geçtiğimiz hafta da Bitcoin için benzer bir uyarıda bulunan Deutsche Bank, önümüzdeki sene genel piyasayı etkileyebileceğini öne sürmüştü.

Bitcoin'in fiyatı geçen hafta ilk kez 19 bin doları aşarken, ardında sert bir düşüş yaşayarak 13 bin dolar sınırını görmüştü. Yeni haftaya 16bin 300 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin'in yükselişi ve yatırım artışının ne kadar süreceği ise merak konusu.

Chicago borsasında Bitcoin’li işlem başladı

Chicago Opsiyon Borsası (Chicago Board Options Exchange CBOE) dünyada Bitcoin’le vadeli işlem yapan ilk borsa oldu. Bitcoin’in CBOE borsası tarafından işleme konması sanal para biriminin meşruluğuna atılan ilk adım olarak yorumlandı. Hong Kong’da da Bitcoin ATM’leri açıldı.