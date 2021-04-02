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Deutsche Bank: Nakit halen kral, yakın zamanda bu değişmez!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2021 07:45 | Son Güncelleme

Son dönemlerde vatandaşların hızla dijital yatırımlara yönelmesinin ardından Almanya'nın ciro ve işçi sayısı açısından en büyük bankası olan Deutsche Bank'tan, nakdin hala kral olduğunu hatırlatan bir rapor geldi.

Deutsche Bank: Nakit halen kral, yakın zamanda bu değişmez!

Almanya - Frankfurt merkezli uluslararası yatırım şirketi olan Deutsche Bank yayınladığı raporda, nakdin halen kral olduğunu ve kullanımının bir süre daha devam edeceğini, yakın bir tarihte kullanımının sona ereceğini beklemediklerini açıklayan bir rapor geldi.

'NAKİT HALEN KRAL'

Yatırım şirketinin yayınladığı raporda, Avrupa Merkez Bankası'nın geçen hafta açıkladığı verilere göre, dolaşımdaki nakit miktarının son 12 ayda %12 arttığı vurgulandı.

"Bu rakam 10 yılın en yüksek artışı olmasının yanı sıra aynı zamanda 2019 büyüme hızının da iki katı" yorumu yaptı. Değerlendirmede tüketiciler açısından nakitin kral konumunu koruduğu ifade edilirken, "Nakit aynı zamanda bir güvenli liman olarak görülüyor" denildi.

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