Deutsche Bank'a operasyon: Frankfurt'daki genel merkezde arama yapılıyor

Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki genel merkezi dahil 6 şubesine kara para aklama soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. Savcılar, Panama Papers'ın (Panama Belgeleri) soruşturmanın başlamasına ön ayak olduğunu açıkladı.

Operasyona 170 polis memuru, savcılar ve vergi müfettişleri katılıyor.

46 ve 50 yaşlarındaki iki banka çalışanı şüpheli sıfatıyla soruşturuluyor.

Bu çalışanların, müşterilerinin kara para aklama amacıyla off-shore hesapları açmasında yardımcı olduğu düşünülüyor.

Deutsche Bank'ın elinde bulunan hem yazılı hem de dijital belgelerin ele geçirildiği ve soruşturmanın halen devam ettiği aktarıldı.

Banka ise arama yapıldığını kabul ederek yetkililerle işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Bankanın hisseleri ise yüzde 2,7 düştü.

Panama'daki kara para aklama şeması

2016 yılında Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıtları ve belgeleri açıklamıştı.

Kuruluş, kamuoyuna ifşa edilen belgeleri, vergi cennetlerine bugüne kadar indirilmiş en büyük darbe olarak belirtiyordu.