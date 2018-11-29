FİNANS

Deutsche Bank'a operasyon: Frankfurt'daki genel merkezde arama yapılıyor

29.11.2018 13:59 | Son Güncelleme

Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın, Frankfurt'taki genel merkezi dahil 6 şubesine kara para aklama soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. Savcılar, Panama Papers'ın (Panama Belgeleri) soruşturmanın başlamasına ön ayak olduğunu açıkladı. Operasyona 170 polis memuru, savcılar ve vergi müfettişleri katılıyor.

Deutsche Bank'a operasyon: Frankfurt'daki genel merkezde arama yapılıyor

Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki genel merkezi dahil 6 şubesine kara para aklama soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. Savcılar, Panama Papers'ın (Panama Belgeleri) soruşturmanın başlamasına ön ayak olduğunu açıkladı.

Operasyona 170 polis memuru, savcılar ve vergi müfettişleri katılıyor.

46 ve 50 yaşlarındaki iki banka çalışanı şüpheli sıfatıyla soruşturuluyor.

Bu çalışanların, müşterilerinin kara para aklama amacıyla off-shore hesapları açmasında yardımcı olduğu düşünülüyor.

db

Deutsche Bank'ın elinde bulunan hem yazılı hem de dijital belgelerin ele geçirildiği ve soruşturmanın halen devam ettiği aktarıldı.

Banka ise arama yapıldığını kabul ederek yetkililerle işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Bankanın hisseleri ise yüzde 2,7 düştü.

Panama'daki kara para aklama şeması

2016 yılında Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıtları ve belgeleri açıklamıştı.

Kuruluş, kamuoyuna ifşa edilen belgeleri, vergi cennetlerine bugüne kadar indirilmiş en büyük darbe olarak belirtiyordu.

Panama'da faaliyet gösteren Mossack Fonseca hukuk şirketine ait dokümanlar, şirketin müşterilerinin vergi kaçırmasına, yaptırımları bertaraf etmesine ve kara para aklamasına yardımcı olduğunu gösteriyordu.

Panama

İsveçli Nordea ve Handelsbanken bankaları, bu belgeler yüzünden finansal otoriteler tarafından ceza aldı.

Deutsche Bank hakkındaki soruşturma kapsamında ise bankanın müşterilerine vergi cennetlerinde şirketler kurmasına yardımcı olup olmadığına bakılacak.

Sadece 2016 yılında Deutsche Bank'taki 900 müşterinin vergi cenneti olarak bilinen İngiltere'ye ait Virgin Adaları'nda 311 milyon euroyu bulan hesabı vardı.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası Dolar/TL kuru 5,20'nin altına indiFed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası Dolar/TL kuru 5,20'nin altına indi
İngiltere Merkez Bankası'nın 'anlaşmasız' Brexit senaryosu: Ekonomi yüzde 8 küçülebilirİngiltere Merkez Bankası'nın 'anlaşmasız' Brexit senaryosu: Ekonomi yüzde 8 küçülebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'ABD'de büyüme 2019'da yavaşlayacak'

Dev banka uyardı!

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 7500 kişiyi işten çıkaracak

'Pakistan ve Çin ticarette dolar yerine yuan kullanacak'

Dolar yerine onu kullanacaklar

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Apple'ın CEO'sundan Türkiye açıklaması

3 çocuk teşviki: Tarım arazisi ve faizsiz ev kredisi

3 çocuk yapana tarım arazisi faizsiz ev kredisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Döviz kuru ve faizler düşerken, Türkiye'nin risk primi neden yükseliyor?

Döviz kuru ve faizler düşerken, Türkiye'nin risk primi neden yükseliyor?

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası Dolar/TL kuru 5,20'nin altına indi

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası Dolar/TL kuru 5,20'nin altına indi

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Dev bankaya polis baskını! Arama yapılıyor

İngiltere Merkez Bankası'nın 'anlaşmasız' Brexit senaryosu: Ekonomi yüzde 8 küçülebilir

İngiltere Merkez Bankası'nın 'anlaşmasız' Brexit senaryosu: Ekonomi yüzde 8 küçülebilir

Brexit sonrası İngiltere-Türkiye ilişkileri: 'Stratejik ortaklık zemini yok'

Brexit sonrası İngiltere-Türkiye ilişkileri: 'Stratejik ortaklık zemini yok'

'ABD'de büyüme 2019'da yavaşlayacak'

Dev banka uyardı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.