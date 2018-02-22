FİNANS

Dev havayolu şirketi Air France grevde

22 Şubat 2018 16:47

Air France çalışanlarının başlattıkları grev nedeniyle şirketin Fransa çıkışlı uluslararası uzun mesafe uçuşlarının yarısının iptal edildiği belirtildi.

Dev havayolu şirketi Air France grevde
Fransız havayolu şirketi Air France çalışanlarının çalışma şartları ve maaş politikasını protesto için başlattıkları grev nedeniyle şirketin Fransa çıkışlı uluslararası uzun mesafe uçuşlarının yarısının iptal edildiği bildirildi.
 
Air France çalışanlarının temsil edildiği 10 ayrı sendika tarafından yapılan açıklamada, şirketin durumuna işaret edilerek grev kararı alındığı kaydedildi.
 
Açıklamada, şirketin çalışanlara sunduğu çalışma şartlarını protesto etmek için ve ücretlere yüzde 6 zam yapılması talebiyle greve gidildiği belirtildi.
 
Son 8 yılda Air France bünyesinde çalışan 15 bin kişinin işine son verildiği hatırlatılan açıklamada, şirketin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazın çalışma şartlarının kötüleşmesine gerekçe gösterildiği ve “artık bu durumun dayanılamaz bir hal aldığı” vurgulandı.
 
Air France Pilotları Sendikası (SPAF) da şirkete bağlı pilotlar, uçuş ekipleri ve yer hizmetleri çalışanlarının üye olduğu tüm sendikaların, Air France’ın 2017 mali rakamlarının görüşüleceği Merkez Komitesi toplantısını protesto etmek için Roissy’de bulunan genel merkez binası önünde eylem yapacağını duyurdu.
 
Air France yönetimi ise katılımın yüksek olduğu grev nedeniyle Fransa çıkışlı uluslararası uzun mesafe uçuşların yüzde 50’sinin iptal edildiğini açıkladı.
 
Şirket, ülke içi uçuşların da önemli bir bölümünün gerçekleşemeyeceğini bildirdi.
 
France Info televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Air France Genel Müdürü Franck Terner, çalışanların yüzde 6 oranında zam talebinin karşılanmasının imkansız olduğunu savunarak, “Air France’ın bunu karşılayacak imkanı yok.” ifadelerini kullandı.
 
Air France çalışanları, 2015’te düzenlenen Merkez Komitesi yıllık değerlendirme toplantısını basmış, kameralar önünde Yönetim Kurulu Başkanı Frederic Gagey ve şirket yöneticilerine saldırmış, olayda İnsan Kaynakları Müdürü Xavier Broset’in elbiseleri yırtılmıştı. Olayın görüntüleri dünya basınında geniş yer almışt

 

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