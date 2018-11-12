Dış ticaret açığının azalması ne pahasına sağlanıyor?

TÜİK tarafından son açıklanan verilere göre Türkiye'nin ihracatı artıyor, buna karşılık ithalatı düşüyor ve dolayısıyla dış ticaret açığı daralıyor. Dış ticaret açığının daralması cari açığın da azalmasını sağlıyor.

Önce bu durumu TÜİK'in verilerinden yararlanarak ortaya koyalım.

2018

İhracat (FOB)

İthalat (CIF)

Dış ticaret dengesi

İhracat/İthalat

Aylar

Milyar Dolar

Değişim (%)

Milyar Dolar

Değişim (%)

Milyar Dolar

Değişim (%)

(%)

Ocak

12,4

10,6

21,5

38,0

-9,1

109,2

57,8

Şubat

13,2

8,8

18,9

19,7

-5,8

54,9

69,4

Mart

15,5

7,5

21,4

12,7

-5,9

29,3

72,6

Nisan

13,8

7,7

20,6

15,6

-6,7

36,1

67,4

Mayıs

14,3

5,0

22,1

5,5

-7,8

6,3

64,6

Haziran

12,9

-1,5

18,5

-3,8

-5,5

-8,7

70,1

Temmuz

14,1

11,5

20,1

-6,7

-6,0

-32,4

70,1

Ağustos

12,4

-6,7

14,8

-22,7

-2,5

-58,6

83,4

Eylül

14,5

22,4

16,3

-18,3

-1,9

-77,1

88,5

Tabloya göre ihracat geçen yıla göre genel olarak yükseliş içinde. Buna karşılık ithalat da genel olarak bir gerileme içinde görünüyor ve bu gelişimin sonucu olarak da dış ticaret açığı azalıyor.

Bu durum son ayda iyice belirgin bir biçimde ortaya çıkmış bulunuyor: Eylül ayında ihracat yüzde 22,4 oranında artarken ithalat yüzde 18,3 oranında gerilemiş, dış ticaret açığı da yüzde 77,1 oranında azalmış.