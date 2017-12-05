Doğu Türkistan'da petrol rezervi keşfedildi

05 Aralık 2017 12:07
Doğu Türkistan'da petrol rezervi keşfedildi

Çin, Cungar havzasındaki Mahu bölgesinde 1 milyar tonluk petrol rezervi bulduğunu açıkladı.

Çin'in dev petrol üreticisi PetroChina, Doğu Türkistan’a bağlı Cungar havzasındaki Mahu bölgesinde 1 milyar ton petrol rezervine sahip yeni bir yatak keşfedildiğini açıkladı.
 
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, dünya genelinde Xinjiang Şubesi'nin petrol üretim kapasitesi 2016-2017 döneminde 1 milyon 380 bin ton olarak kaydedildi. Şirket, 2016-2020 döneminde 6 milyon tona ulaşmayı hedefliyor.
 
Doğu Türkistan bölgesinde, Petrol, volfram (silah sanayisinde kullanılan önemli bir maden), altın, gümüş, platin, kömür (2.2 trilyon ton) ve uranyum gibi stratejik ham maddeler ve sayısız yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip.AA
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Okuyucu Yorumları18 yorum
  • 34 Oy
    Doğu Türkistanlılara neden zulmettikleri belli oldu adilerin.
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  • 24 Oy
    Çin Doğu Türkistanlılar üzerindeki Baskıyı dahada arttırır demektir bu
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  • 21 Oy
    Dünyanbın her yerinde petrol var ama bizde yok?!! Ne talihsiz bir ülkeymiş:(
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  • 3 Oy
    @emre_arslan_c4 neden çıkartmıyorlar
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  • 8 Oy
    @muradk varda çıkartmıyorlar..
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  • 15 Oy
    anlaşıldı yakında orada da bir savaş patlar
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  • 14 Oy
    amerika demokrasi ve terörü engellemek için , rusya da korumak için hemen koşarlar.
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  • 15 Oy
    aman ABD duymasın orayada saldırmaya kalkar şimdi
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  • 13 Oy
    Vay haline TÜRKİSTANIN yazık desene Çinden sonra emparyalistlerde çökecek.
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  • 12 Oy
    Yakında abd çöker demedi demeyin!
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  • 26 Oy
    EMPERYALİST ÇİN'in DOĞU TÜRKİSTAN'ı işgali ve nükleer denemeler yaparak milyonların hayatıyla oynaması boşuna değildir.Yazık kiii AKP hükümeti bu konuda PASİİİF,TESLİMCİ ANLAYIŞDADIIR.
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  • 5 Oy
    1-) 2,2 trilyon ton kömür tespiti yapılmış eğer doğru ise Rusya ile birlikte dünyanın en büyük kömür rezervleri olmuş olur. Demek ki kömür bitecek petrol bitecek korkusu doğru değil. Sadece kullanımı yavaş yavaş terk edilecek ve az kirlilik yapan alternatif enerji kaynakları yaygınlaşacak. Zaten bilim ve teknoloji bu yönde ilerliyor. Bu gün itibarıyla dünyanın yıllık kömür tüketimi 4 milyar ton ise sadece bu kömür havzasındaki kömür dünyaya 500 sene yetecek kadar demektir. Büyük ihtimalle Çin gbi büyük bir ülkedeki petrol yatakları da çok daha fazla.
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  • 4 Oy
    3-) Şu an için ABD, AB ve Japonya tekelinde olan bu bilimsel ve teknolojik üstünlük 100 sene sonra Çin, Hindistan ve Rusya nın başını çektiği ülkeler grubuna geçiyor. Bu üç ülke hem bilimsel teknolojik ve nüfus olarak hemde doğal kaynaklar yönünden zenginler. Yani Dünyadaki hakimiyet dengesi Asyaya doğru kayıyor, zaten batılı araştırma kurumlarının raporları da bunun işaretini vermektedir. Ne kadar engel olunmaya çalışılsa da bunu tamamen önlemek mümkün değil. 7,5 milyarlık dünya nüfusunun 4 milyarı asya-pasifik bölgesinde bulunuyor.
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  • 3 Oy
    2-) Bu bize neyi gösteriyor, ekonomileri sadece petrol ve doğalgaza dayalı ülkeleri zor günler bekliyor, önümüzdeki yıllarda petrol ve doğalgaz fiyatları daha da düşecek. ABD kaya gazı ve kaya petrolü üreterek zaten yılda 1 milyar ton petrol üretimi yapıp stokluyor ve dünya piyasasını regüle ediyor. Yani sanayisi olmayan, bilim ve teknolojisi bulunmayan petrol zengini arap ülkeleri ile Güney Amerika ülkelerini zor günler bekliyor demektir. Kim araştırma geliştirme yapıyor bilim üretiyor teknolojisini ilerletiyor ise Dünyanın hakimiyeti onların olacak demektir.
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  • 8 Oy
    köşeyi döndüler yani
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  • 1 Oy
    hadi yaşadık petrol ucuzlar
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  • 1 Oy
    @kolik_2015 hee
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  • 1 Oy
    BİZE AİT OLAN Bİ ZENGİNLİĞİ DAHA GAVUR YİYECEK DESENE !
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