Dolar/TL kuru: 2018'de ne zaman, hangi kritik düzeyleri aştı?

Lira, euro karşısında 2002'den bu yana en kötü yılını yaşarken, sterline göre ise toplamda yüzde 37'lik değer kaybıyla dalgalı kur rejimine geçilmesinden bu yana en kötü performansını gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gün sonu döviz satış kurları baz alındığında, liranın yıl başından bu yana dolar karşısındaki toplam değer kaybı yüzde 44'ü aştı. Liranın yıllık bazda en fazla değer kaybına uğradığı yıl yüzde 45,57 ile 2016 olmuştu.

Lira özellikle dolar karşısında dalgalı kur rejimine geçildiği 2001 yılından bu yana en kötü performanslarından birini gösteriyor.

Lira, sterlin ve euro karşısında da değer kaybetti. Euro 6,3221 TL ile rekor kırarken, sterlin de 7 TL'nin üzerini gördü.

Son olarak, ABD'nin yaptırım uygulama kararının ardından Türkiye'den Washington'a giden heyetin temaslarının sonuçsuz kalması ve ABD basınında yeni yaptırımların uygulama sokulacağı yönündeki haberlerin etkisiyle dolar/TL kuru gün içinde 5,44'ün üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Türk Lirasının başta ABD doları olmak üzere diğer para birimleri karşısındaki değer kaybı devam ediyor.

Nisan ayının ilk günlerde liradaki değer kaybı devam etmeye ve gelişmiş ülke para birimleri karşısında tarihin en düşük düzeylerini görmeyi sürdürdü.

Türkiye özelinde ise 7 Mart'ta kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenmedik bir kararla ülkenin kredi notunu Ba1'den Ba2'ye düşürmesi ekonomiyle ilgili kaygıları artırırken, cari açık ve yüksek enflasyon da liranın zayıflamasına yol açtı.

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı ve Başkan Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük vergisi getirme planlarının yarattığı "ticaret savaşı" kaygıları özellikle gelişmekte olan piyasaları olumsuz etkiledi.

Liranın değer kaybında dış etkenlerin yanı sıra Türkiye'ye özgü nedenler de etkili oldu.

Kur, yeniden 4'ün altına indi ve bir süre bu düzeylerde seyretti. Mart sonunda kur sepeti de 4,77'yi aşarak rekor kırdı.

Dolar/TL kuru, yılın ilk rekorunu da bu dönemde kırdı. Ancak 4'ün üzerinde bu dönemde kalıcı olamadı.

Doların aştığı ilk eşik 4 TL oldu. Aynı dönemde euro da 5 TL düzeyine yaklaştı.

TCMB'nin bağımsızlığına dair kaygılar ve üzerinde hükümet baskısı olduğuna yönelik iddialar, liranın sonraki dönemlerde üst üste değer kaybetmesinin en önemli nedenine dönüştü.

Bu dönemde hükümete yakın gazetelerde faizi düşürecek yeni bir ekonomi paketinin hazırlandığı yönünde haberler çıktı.

Erdoğan, TCMB'nin kendisi yurt dışındayken faiz artırdığına dikkat çekerek, "Arkamdan iş çevirdiler" diye konuştu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TCMB'nin faiz politikalarını daha yüksek sesle eleştirmeye başladı.

Bu dönemde eski ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği söylentileri piyasaları olumsuz etkiledi ve ayın ilk haftalarında liranın üst üste yeni rekor düşük düzeylere inmesine neden oldu.

Bu ay içerisinde Türkiye de kendine özgü kaygılarla diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrışmaya başladı.

Nisan ayıyla birlikte dolar 4 TL, euro da 5 TL'nin üzerine yerleşti. Sterlin/TL paritesi de İngiltere'de Haziran 2016'da düzenlenen ve Avrupa Birliği'nden çıkma yönünde oy kullanılan Brexit referandumundan bu yana en yüksek düzeyini gördü.

Ayrıca, bu ay içerisinde erken seçimin ilan edilmesi de piyasa tarafından siyasi kaygıların ve belirsizliğin artmasının bir işareti olarak görüldü.

Mayıs: Erdoğan Londra'da, parite yeni zirvede

TCMB'nin Nisan ayı sonundaki toplantısında faiz artırması liranın kısa bir süreliğine de olsa toparlanmasına neden oldu.

Ancak Mayıs'ın ilk haftasında açıklanan enflasyon verisinin ardından dolar da yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL kuru ayın ilk haftasında 4,20; euro da 5 TL'nin üzerinden işlem görmeye başladı.

Lira, gelişmiş ülke para birimleri karşısında ay boyunca üst üste tarihin en düşük düzeylerine indi.

Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayında Londra'ya yaptığı ziyaretteki açıklamaları önemli rol oynadı.

Erdoğan, Bloomberg kanalında katıldığı programda ve yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde enflasyonun nedeninin faiz olduğunu ve faiz ne kadar düşükse, enflasyonun da o kadar düşük olacağını söyledi.

Erdoğan ayrıca, seçimlerin ardından para politikası konusunda daha etkin rol oynayacağını söyledi.