FİNANS

Dolar/TL kuru rekor kırdı: 4.99

01.08.2018 20:17 | Son Güncelleme

Bloomberg verilerine göre, dolar/TL kuru 4.99'a yükselerek, rekor kırdı. Amerikan Doları Türk Lirası karşısında bugün yüzde 1,5 değer kazandı.

Dolar/TL kuru rekor kırdı: 4.99

Bloomberg verilerine göre, dolar/TL kuru 4.99'a yükselerek rekor kırdı.

Amerikan Doları Türk Lirası karşısında bugün yüzde 1,5 değer kazandı.

Ayrıntılar birazdan.

Ayrıntılar birazdan...

PARTNERKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görünKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görün
Yılın son 5 ayında dünya ekonomisinin önündeki en büyük riskler neler?Yılın son 5 ayında dünya ekonomisinin önündeki en büyük riskler neler?
Elektrik ve doğalgaza zam: Konutta zam elektrik için yüzde 9,57, doğalgaz için yüzde 9Elektrik ve doğalgaza zam: Konutta zam elektrik için yüzde 9,57, doğalgaz için yüzde 9
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı

2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı

İstanbulkartsız toplu ulaşım dönemi kapandı

İstanbulkartsız toplu ulaşım dönemi kapandı

Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz

Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz

İşte 2018'in en ucuz ve az yakan otomobilleri

İşte 2018'in en ucuz ve az yakan otomobilleri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yılın son 5 ayında dünya ekonomisinin önündeki en büyük riskler neler?

Yılın son 5 ayında dünya ekonomisinin önündeki en büyük riskler neler?

Elektrik ve doğalgaza zam: Konutta zam elektrik için yüzde 9,57, doğalgaz için yüzde 9

Elektrik ve doğalgaza zam: Konutta zam elektrik için yüzde 9,57, doğalgaz için yüzde 9

Guardian: Kapıkule'deki canlı hayvan ticaretinin şoke eden yüzü

Guardian: Kapıkule'deki canlı hayvan ticaretinin şoke eden yüzü

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

ABD yaptırımları endişesiyle İran Riyal'i tarihi düşük seviyesine geriledi

ABD yaptırımları endişesiyle İran Riyal'i tarihi düşük seviyesine geriledi

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.