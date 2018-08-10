Dolar/TL kuru: Yeni ekonomi modeli öncesi rekor kırdı, 5.70'in üzerinde seyrediyor

Türk lirası, dolar karşısında güne yüzde 2'den fazla değer kaybıyla başladı.

Dolar/TL paritesi, sabahın ilk saatlerinde 5.74 ile tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı. Parite, 5.70'in üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor.

Böylece Türk lirasının yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 50'ye ulaştı.

Böylece 2018, henüz tamamlanmamış olmasına karşın liranın dalgalı kur rejimine geçilmesinden bu yana yıllık bazda en kötü performans gösterdiği yıl oldu.

Euro da benzer şekilde tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Sabah saatlerinde 6.63 ile rekor kıran euro da 6.55 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

İşlemciler, piyasada hacmin çok yüksek olmadığını ve bu nedenle de en ufak işlemlerin bile büyük dalgalanmalara neden olduğunu söylüyor.

Türk lirasının hızlı değer kaybında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasına daha fazla müdahil olduğuna ve Merkez Bankası gibi kurumların bağımsızlığına yönelik kaygılar etkili olmayı sürdürüyor.

Yeni ekonomi model**i açıklaması bekleniyor**

Piyasanın izlediği bir diğer gelişme de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklaması beklenen yeni ekonomi modeli olacak.