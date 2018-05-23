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Dolar/TL kurunda yeni rekor: Günün ilk işlemlerinde 4.80'i geçti

23.05.2018 06:04 | Son Güncelleme

Asya'da günün ilk işlemlerinde dolar/TL kuru 4.80'in üzerine çıkarak tüm zamanların yeni en yüksek düzeyini gördü. Parite daha sonra gevşeyerek, 4.77 düzeyine indi.

Dolar/TL kurunda yeni rekor: Günün ilk işlemlerinde 4.80'i geçti

Türk lirası, Asya piyasasındaki ilk işlemlerde dolar karşısında değer kaybını sürdürüyor.

Dolar/TL kuru, 4.82'yi geçerek, tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Reuters verilerine göre, parite en yüksek 4.8450'yi gördü.

Böylece, lira, dolar karşısında dünkü kapanış düzeylerine göre yüzde 2'nin üzerinde bir değer kaybıyla güne başlarken, Japon yenine göre de yüzde 3'ye yakın geriledi.

Bazı yatırımcıların zarar azaltmak için güne yüklü lira satışıyla başladığı belirtildi.

Ancak daha sonra gelen alımlarla dolar/TL kuru 4.77'ye kadar gevşedi.

Grafik

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın son toplantısına ait tutanakların faiz artırımına devam etme sinyali vermesinden dolayı dolara genel olarak alım geldiğini söylüyor.

Türkiye'de ise Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair kaygılar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasına daha fazla müdahil olacağına dair açıklamalarının etkisi lira üzerinde satış baskısı oluşturmayı sürdürüyor.

Liranın dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 25'e yaklaştı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, para politikası bağımsızlığının azalması not üzerinde baskı yarattığını söylerken, S&P de liradaki sert düşüşün durdurulması için harekete geçilmezse, mali durumun hızlı kötüleşebileceği uyarısı yaptı.

Dolar/TL kurunda yeni rekor: Günün ilk işlemlerinde 4.80'i geçti

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