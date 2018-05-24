Dolar/TL kurundaki yükseliş: Dünya basını liradaki düşüşü nasıl yorumluyor?

Türk lirasının dün son yılların en çalkantılı günlerinden birini geçirmesinin ardından uluslararası basında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikaları ve piyasanın bundan sonrasına dair beklentilerine yönelik yorum ve analizler yer alıyor.

Bu yorum ve analizlerde, Türk lirasındaki değer kaybında Erdoğan'ın faiz karşıtı söylemleri ve Merkez Bankası ile ilgili açıklamalarının kurumun bağımsızlığıyla ilgili yarattığı kaygıların önemli rol oynadığına dikkat çekiliyor.

Ayrıca, bundan sonrasının da Erdoğan'ın atacağı adımlara bağlı olduğu konusunda basın organlarının önemli bir kısmının hemfikir olduğu görülüyor.

ABD'nin en çok satan gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), liradaki düşüşü ilgili bir başyazı kaleme aldı.

Yazıda, Erdoğan'ın Merkez Bankası'na "Suriye lideri Beşar Esad muamelesi" yaptığını yazdı ve bu ay içinde yaptığı bir konuşmada faizin "her türlü ekonomik kötülüğün anası ve babası" olarak nitelendirdiği hatırlatıldı.

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WSJ, "Yatırımcılar bu sözleri, enflasyonun yüzde 11'e yaklaşmış olmasına karşında Erdoğan'ın Merkez Bankası üzerinde siyasi kontrol kurduğunun bir göstergesi olarak yorumladı" dedi ve şunları ekledi: