Dolar/TL 'ön mutabakat' haberiyle geriledi: Kur 5,27'nin altında

Dün 5,4250 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL kurunda işlemler bu sabah 5,27'nin altında gerçekleşiyor.
Türk Lirası düne kıyasla ABD Doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değerlenmiş durumda. Dün TL'de yüzde 5'in üzerinde bir düşüş yaşanmış, piyasa oyuncuları ABD ile artan diplomatik gerilimin kur yükselişinde önemli bir faktör olduğunu dile getirmişti.
Bugün Hürriyet gazetesinde yer alan bir haberde, Ankara ve Washington'un iki NATO müttefiki arasındaki sorunları çözmek adına yapıcı diyalog sürecini sürdürme konusunda ön mutabakata vardığını aktardı.
Gazetenin haberinde bir iki gün içerisinde Türkiye'den bir heyetin ABD'ye giderek görüşmeleri yüz yüze sürdüreceği de ifade edildi.
Haberin ardından TL, Dolar karşısında değer kazanmaya başladı.
Güne 5,38'in üzerinde başlayan Dolar/TL, 5,27 seviyesinin altına geriledi. TL'nin yılbaşından bu yana Dolar karşısındaki kaybı yüzde 39'a yakın.
ABD vatandaşı Pastör Andrew Brunson'ın İzmir'de ev hapsinde tutulması Ankara ve Washington arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açmış ve ABD Hazine Bakanlığı Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı almıştı.
Piyasalardaki endişe, taraflar arasında bir çözüme gidilmemesi durumunda ABD'den yeni yaptırım kararları gelebileceği ve bu olası gelişmenin de ekonomik dengeleri bozabileceği yönündeydi.
İşsizlik maaşına yeni düzenleme! Eksik güne maaş ödenecek
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)
Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum
İran Merkez Bankası ucuz döviz politikasından vazgeçti
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Okuyucu Yorumları 0 yorum