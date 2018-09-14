FİNANS

Dövizle kira sözleşmeleri iptal edildi: AVM yatırımcıları ve perakende sektörü nasıl etkilenecek?

14.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Yeni yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye'deki bütün döviz bazlı sözleşmeler iptal edildi. 30 gün içerisinde sözleşmelerini yenilemesi gerekenler arasında, markalarla kira sözleşmelerini döviz bazında yapan AVM'ler de bulunuyor. Bu durumdan mağazaların ve AVM yatırımcılarının nasıl etkileneceğini inceledik. BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk haberi.

Dövizle kira sözleşmeleri iptal edildi: AVM yatırımcıları ve perakende sektörü nasıl etkilenecek?

Yeni yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye'deki bütün döviz bazlı sözleşmeler iptal edildi. 30 gün içerisinde sözleşmelerini yenilemesi gerekenler arasında, markalarla kira sözleşmelerini döviz bazında yapan AVM'ler de bulunuyor.

Bundan sonra Türkiye'de yerleşik kişilerin menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyecek.

Kararnameye göre hali hazırda döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, 30 gün içinde TL cinisinden taraflarca yeniden belirlenecek.

Bu karar, özellikle alışveriş merkezi (AVM) yatırımcıları ve AVM'lerde kira bedelleri döviz üzerinden hesaplanmış markaları direkt olarak etkiliyor.

BBC Türkçe'nin konuştuğu AVM yöneticileri, bu kararla kiracı konumunda olan perakendecilerin gözetildiğini ancak bankalara döviz ile borçlanan AVM yatırımcılarının da düşünülmesi gerektiğini söylüyor.

Öte yandan yeniden düzenlenecek sözleşmelerde baz alınacak "belirli bir kur fiyatının" olmayışının da, pratikte kira fiyatlarında hiçbir değişiklik yaratmayacağını savunanlar var.

'Bu karardan kiracılar zararda çıkacak'

Ankara'nın en eski AVM'lerinden Karum'un yöneticisi Mustafa Yozgat, kriz yüzünden sadece Eylül ayında AVM'deki 8 markanın mağazasını kapattığını söylüyor.

Yozgat'a göre, yayımlanan karar ne perakendeci ne de yatırımcı için "olumlu" bir nitelik taşıyor.

AVM yatırımcılarının, yeni kiraları mevcut Dolar-TL kuru üzerinden belirleyeceğini ve bundan sonra enflasyon oranında kira artışına maruz kalacak kiracıların zararda çıkacağını söylüyor:

"Yeni sözleşmelerde hangi TL kurunun baz alınacağı muallak, kararda belirtilmemiş. Bu kiracılar için risk oluşturuyor. Yeni kiralar krizden önceki 4,60 liradan mı belirlenecek yoksa şu anki 6,45'lerden mi belli değil."

"Mal sahipleri haklı olarak, yeni kiraları bugünkü kur üzerinden sabitleyecekler. Bundan sonra kiraların artışları otomatik olarak TEFE-TÜFE oranında olacak. Şu anki enflasyon oranı yüzde 17'lerde. Benim öngörüme göre, seneye bu oran yüzde 25'leri bulacaktır."

AVM 2

Yozgat, kira sözleşmesi Dolar'dan TL'ye çevrilen bir kiracı için basitçe şöyle bir hesap yapıyor:

"Hâlihazırda bin dolar kira ödeyen biri için, yeni kirasında kuru altı lirada sabitlediğimizi ve TL bazında 6 bin TL kira bedeli belirlediğimizi düşünelim. Gelecek sene yüzde 20-25 TEFE-TÜFE oranıyla kirası ortalama 7 bin 200 lira olacak. Eğer kirası dolar bazında kalmış olsaydı, Dolar/TL kuru ancak 7,2'ye yükseldiğinde bu kirayı ödemesi gerekecekti."

"Dolayısıyla eğer gelecek sene Dolar/TL kuru 7,2'nin üzerinde olursa; evet, kiracı bu karar sonucu karlı çıkıyor demektir. Ama eğer dolar şimdiki kurunda sabit kalırsa, hatta 6 liranın altına düşerse kiracının ciddi bir zararı söz konusu olacak. Kiraları TL'ye çevirmenin de bir mantığı kalmayacak."

Yozgat, kararda yeni kira sözleşmelerin hangi kur üzerinden sabitleneceğinin belirli olmamasının bu sonuçları doğurduğunu ifade ediyor:

"Eğer kararda, 'Her sözleşme için dolar 4,5 olarak hesaplanacak' gibi bir belirleme olsaydı; evet, her türlü kiracının avantajına olurdu ve bu çok doğru bir karar oldurdu. Fakat bunu da yatırımcılar kabul etmezdi. Dolayısıyla bu kanunun uygulanması bana çok makul gelmiyor."

'AVM'ler, dövizle alınan kredilerle borçlandı'

AVM yöneticileri, birçok AVM yatırımının bankalara döviz ile borçlanarak yapıldığını ifade ediyor ve bu durumda yeni kira bedellerinin de güncel kur üzerinden belirlenmesi gerektiğini savunuyor.

Yozgat, "AVM yatırımcıları, yatırımlarını yaparken bütün bankalara dolar ve euro kredi çekerek borçlandı" diyor:

"Şimdi kredisini dolar ve euro ödediğiniz bir işletmeyi, TL bazında kirayla kurtarmaya çalışırsanız bu da yatırımcılar için bir çıkmaz demektir. Bankalar da bu kredileri, Euro ve Dolar olarak vermekten vazgeçip TL'ye dönecekse -ki onunla ilgili herhangi bir düzenleme görmüyoruz- bu kararın ne yatırımcıya ne de kiracıya bir faydası olacağına inanıyorum."

AVM 3

12 AVM'li bir gayrimenkul şirketinin sahibi ve aynı zamanda AVM-DER Başkanı Tahir Çelik de AVM yatırımları için bankalara dövizle borçlanan yatırımcıların bu karardan ötürü zorlanacağını söylüyor.

Bu durum, yeni sözleşmelerin hangi kurdan sabitleneceğinin belirlenmemesi de göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcıların yeni kiraları bugünkü kurdan belirleyeceği savını güçlendiriyor:

"Sayın Hazine ve Maliye bakanımız, 'Evet sözleşmelerde TL'ye ye geçeceğiz ama bunu yaparken döviz ile kredi kullanmış yatırımcıları da dikkate alacağız' açıklamasında bulunmuştu. Yatırımcı da o alanda da bir düzenleme yapılacağı mesajını almıştı. Birçok alışveriş merkezinin hala bankalarda döviz üzerinden kredileri var. Bunlarda da bir yapılandırılmaya gidilmesi gerekiyor."

"Yatırımcılarla kiracılar TL'ye geçilmesi konusunda mutabık ama yeni belirlenecek kur konusunda yine karşı karşıya gelecekler. Yatırımcılar güncel kurdan geçmek isteyecek, kiracılar perakendeciler bunu kabul etmeyecek. Bu noktada bir anlaşmazlık oluşacak. Burada aslında iki tarafı da memnun edecek ek bir düzenleme olmasına ihtiyaç var."

'30 günlük süre yetmeyebilir'

Çelik, aslında birçok AVM'nin 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'TL'ye geçiş' çağrısıyla sözleşmelerini TL'ye çevirmeye başladığını söylüyor.

Fakat bu çağrı yasalaşana dek, özellikle bütçe hesaplarını döviz ile yapan yabancı yatırımcıların bu fikre sıcak bakmadığını da ekliyor.

Çelik, şirketine ait 12 AVM'de kira sözleşmelerinin TL'ye çevrilmesi için "30 günlük" sürenin de yeterli olmayacağını belirtiyor:

"Perakendeci ve yatırımcı arasında uzun müzakereler olacak. Optimum bir alışveriş merkezinde en az 200 tane marka var. 200 markayla oturup tek tek görüşmeniz gerekiyor. Her gün, her saat çalışsak bile görüşebileceğimiz marka sayısı belli."

Mağaza

'Cirolarımız henüz etkilenmedi'

Türkiye'de toplamda 400'e yakın AVM olduğunu söyleyen Çelik, her birinin kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini ve toplu görüşmelerin yapılamayacağını söylüyor:

"Her AVM ve marka bazında tek tek görüşmeler yapılacak. Bugün Afyon'daki bir alışveriş merkeziyle Ankara'daki alışveriş merkezinin kira değerleri, işlem hacimleri çok farklı. Her biri kendi özelinde değerlendirilecek, kiralar ondan sonra belirlenecek. Ek süreye mutlaka ihtiyaç olacaktır."

Çelik, bu karar sonucu hiçbir AVM'nin kapanma noktasına gelecek kadar kötü etkileneceğini düşünmüyor ve "AVM'ler halen ciddi şekilde iş yapıyor. Henüz cirolarımızı o derece etkileyen bir kriz yaşamadık" diyor.

'Perakende sektörü kararı sevinçle karşıladı'

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise, Cumhurbaşkanlığı kararının perakende sektöründe sevinçle karşılandığını ve sektöre nefes aldıracak bir karar olduğunu söylüyor.

Perakende sektörünün son bir yıldır yeni yatırımlar için beklemede olduğunu söyleyen Öncel, bundan sonra ürünlerin hem mağaza fiyatlarının düşeceğini hem de yeni yatırımlar için markaların daha istekli olacağını öngörüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan uzmanlar, özellikle 2007-2008 yıllarından bu yana AVM'lerin karlı bir yatırım olduğunun fark edilmesiyle "dövizle kira" dönemine geçildiğini söylüyor.

Mağazalar

Öncel'e göre ise bu durum, Dolar-TL kurundaki son artışlarla birlikte perakendeci için üstesinden gelinemez bir hal aldı:

"Msela geçen yıl 1 Eylül'ünde 32 bin lira kirası olan bir mağazanın bugün kirası 59 bin liraya çıktı. Ve 'Ben bu kirayı ödeyemiyorum, çıkmak istiyorum' dediğin zaman sözleşme gereği çıkamıyordum o AVM'den."

"Şimdi bu kanunla mağazamı kapayabilme hakkımı kazandım. Çünkü kanunla dövizli sözleşme kendiliğinden iptal oldu. Ama tabii ki hiç kimsenin niyeti mağazasını kapatmak değil, orta noktada buluşup işleri rayına oturtmak. Bu da piyasada fiyatları daha iyi bir noktaya çekme fırsatı yaratacak."

Sadece AVM'lerde değil, alışveriş dükkanları bulunan caddelerdeki hareketlilik için de çok olumlu bir karar olduğunu söyleyen Öncel, ürünlerin fiyatlarının da 'çok kısa sürede' düşeceğini söylüyor:

"Şu anda birçok mağaza cirosunun yüzde 30'unu kiraya verme noktasına geldi. Tabii ürünlerinin fiyatını da ona göre zamla koyuyor. Bu karar sayesinde, çok kısa sürede fiyatlar da düşmeyece başlayacak."

Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükselttiMerkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti
Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükselttiMerkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Trump hakkında görevden azil süreci başlarsa piyasalar gerçekten de çöker mi?

Trump hakkında görevden azil süreci başlarsa piyasalar gerçekten de çöker mi?

Rus zenginlere kötü haber! Bir darbe de o ülkeden geldi

Rus zenginlere kötü haber! Bir darbe de o ülkeden geldi

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti

Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti

Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti

Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 49 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 49 yılın en düşük seviyesinde

Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti

Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti

Merkez Bankası faizi artıracak mı?

Merkez Bankası faizi artıracak mı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.