FİNANS

Draghi: Enflasyon hedefine ulaşılmazsa daha çok önlem alınabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2019 17:16 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bankanın mevcut politika araçlarını savunarak hala eylem alanlarının bulunduğunu ve bölgede enflasyon hedefine ulaşılmaması durumunda yeniden faiz indirimine gidilebileceğini ya da varlık satın alımı başlatılabileceğini söyledi.

Draghi: Enflasyon hedefine ulaşılmazsa daha çok önlem alınabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bankanın mevcut politika araçlarını savunarak hala eylem alanlarının bulunduğunu ve bölgede enflasyon hedefine ulaşılmaması durumunda yeniden faiz indirimine gidilebileceğini ya da varlık satın alımı başlatılabileceğini söyledi.

Draghi, Portekiz’deki ECB Forum’da yaptığı açıklamalarda yatırımcıları bankanın, Avrupa Birliği’nde bir resesyon durumunda uygulanacak para politikasının etkisine yönelik endişelerini yatıştırmaya çalıştı. Draghi, konferansta yaptığı açıklamada, şu değerlendirmeyi yaptı:

“AB Anlaşması, eylemlerimizin gerekli olmalarının yanında direktiflerimizin yerine getirilmesi ve amacımıza ulaşmamız için uygun olmasını gerektiriyor. Bu durum da politika araçlarımızın karşılaştığımız kredi ve yükümlülüklerle sınırlanması anlamına geliyor. Ekonomik krizin gösterdiği bir şey varsa o da amaçlarımıza ulaşmak için yetkimiz kapsamındaki bütün esnekliği kullanacağımızdır. Gelecekte de fiyat istikrarınına yönelik herhangi bir tehdide yanıt vermek için aynı şekilde hareket edeceğiz.”

ECB, faiz oranı beklentilerini geçen ay revize ederek kriz sonrası ilk faiz artırımının 2020 ortalarından önce yapılmayacağını duyurmuştu. Söz konusu sert duruş, ECB'nin bölgede ekonomik iyileşme görülebileceğine kuşkulu yaklaştığı yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

Konferansta Draghi ayrıca, ECB’nin çeşitli politika araçlarının olduğuna dikkat çekerek, “Politika faiz oralarında daha fazla indirim ve teşvik önlemlerinin oluşturacağı herhangi bir yan etki, politika araçlarımız kapsamında olmaya devam edecek. Ayrıca varlık satın alım programının (asset purchase program / APP) da oldukça eylem alanı bulunuyor” dedi.

Draghi’nin açıklamalarının ardından euro dolar karşısında TSi 11:39’da yüzde 0.22 değer kaybederek 1,1192 dolara geriledi.

KAYNAK:DHA

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
Sayıştay: Yıldırım ve İmamoğlu arasında tartışma nasıl başladı, rapor ne diyor?Sayıştay: Yıldırım ve İmamoğlu arasında tartışma nasıl başladı, rapor ne diyor?
Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi ne anlama geliyor?Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi ne anlama geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi Faiz İndirimi

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Türkiye'nin en en büyük projesi! Kurban bayramı öncesi açılacak

Türkiye'nin en en büyük projesi! Kurban bayramı öncesi açılacak

O paralar iade edilecek! Tarihler belli oldu

O paralar iade edilecek! Tarihler belli oldu

15 bin lira indirim için süre çağrısı

15 bin lira indirim için süre çağrısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ünlü şefin restoran zinciri iflas etti

Ünlü şefin restoran zinciri iflas etti

Ayakkabı firmalarından Trump'a çağrı!

Ayakkabı firmalarından Trump'a çağrı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayıştay: Yıldırım ve İmamoğlu arasında tartışma nasıl başladı, rapor ne diyor?

Sayıştay: Yıldırım ve İmamoğlu arasında tartışma nasıl başladı, rapor ne diyor?

Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi ne anlama geliyor?

Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi ne anlama geliyor?

Bloomberg: Türkiye'de ekonomik istikrarı bozmaya çalışmakla suçlanan iki muhabirimiz hapis istemiyle yargılanacak

Bloomberg: Türkiye'de ekonomik istikrarı bozmaya çalışmakla suçlanan iki muhabirimiz hapis istemiyle yargılanacak

IMF ve ECB 'artan ticari gerilimlere' karşı uyardı

IMF ve ECB 'artan ticari gerilimlere' karşı uyardı

Dünyada her 10 çocuktan biri işçi

Dünyada her 10 çocuktan biri işçi

121 milyar dolarlık birleşme kararı

İki dev birleşiyor! 121 milyar dolar...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.