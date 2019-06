Dünyada her 10 çocuktan biri işçi

MERKEZDE YÜZDE 71'LE ZİRAAT SEKTÖRÜ

Dünyada çocuk işçiliği mağdurlarının bölgelere göre dağılımı ise yarısına yakınına denk düşen 72,1 milyonu Afrika, 62,1 milyonu Asya ve Pasifik, 10,7 milyonu Amerika kıtası, 1,2 milyonu Arap ülkeleri, 5,5 milyonu da Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde.

Bu oran, Afrika'da her 5, Arap ülkelerinde her 35, Avrupa ve Orta Asya'da her 25, Amerika kıtasında her 19, Asya-Pasifik bölgesinde her 14 çocuktan biri olarak seyrediyor.

Mağdur 151,6 milyonun yaklaşık yarısı 5-11, 42 milyonu 12-14, 37 milyonu 15-17 yaş aralığında.

Çocuk işçilerin yüzde 58'i ve tehlikeli sektörlerde çalışanların yüzde 62'si erkek çocuklardan oluşuyor.

Çocuk işçiliğinin merkezinde, balıkçılık, ormancılık, besi otlakçılığı, su ürünleri yetiştiriciliği, geçimlik ve ticari tarım olmak üzere yüzde 71 ziraat sektörü, yüzde 17 hizmet sektörü ve yüzde 12 oranında endüstri sektörü yer alıyor.

DÜNYADA ÇOCUK İŞÇİ SAYISI AZALIYOR

BM'nin rakamlarına göre 2000'de 245,5 milyon çocuk işçi varken, bu oran 2004'te 222,2 milyona, 2008'de 215,2 milyona, 2012'de 167,9 milyona ve 2016'da bugünkü seviyesi 151,6 milyona geriledi.