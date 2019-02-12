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Dünyada ilk kez klasik bir banka 'Bitcoin ATM'si uygulaması başlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

Filipin ticari bankası 'Union Bank of Philippines', kriptopara ATM uygulaması başlattığını duyurdu.

Dünyada ilk kez klasik bir banka 'Bitcoin ATM'si uygulaması başlattı

Banka, yaptığı basın açıklamasında müşterilerine ülkenin ulusal parası ile Bitcoin ve diğer kriptoparaları alıp satma imkanı tanıyan ATM makinesinin şimdilik sadece merkez şubede hizmet vereceğini belirtti.

Banka yetkilileri gelen talebe göre kriptopara ATM’lerinin başka şubelere yerleştirileceğini de ekledi.

2017’de Slovenya’da Yer alan LON İsimli bir banka hizmete soktuğu bir ATM cihazı ile müşterilerine Bitcoin satın alma imkanı tanımıştı. Fakat bu makine, doğrudan Bitcoin satmıyordu. Müşteriler makineden aldıkları bir makbuz ile bir kriptopara borsasından Bitcoin alabiliyorlardı. Yine 2017’de Avusturya’da sadece Bitcoin için kurulan Bitcoin-Bank isimli bir banka müşterilerine ATM’lerinde Bitcoin alım-satım imkanı tanımıştı.

bitcoin-atm

Türkiye’nin ilk Bitcoin ATM’sini Nişantaşı’nda bir AVM’de devreye sokan dijital para borsası Koineks’in CEO'su Faruk Özer, gelişmeyi çok olumlu değerlendirdiklerini söyledi ve şöyle devam etti:

"Union Bank 6.3 milyar dolarlık kredi hacmi ile Filipinler’in önemli bankalarından bir tanesi. Ayrıca 2018 yılında Euromoney tarafından dijital transformasyon alanında Asya kıtasının en iyi bankası seçildiler. Böyle bir bankanın kripto para ATM’si uygulamasını başlatarak tüketicilerin dijital varlıklara erişimini kolaylaştırmasını çok pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu tip uygulamaların hem Türkiye’de hem de dünyanın başka ülkelerinde hızla yaygınlaşacağına inanıyoruz."

Reelmedia CTO’su Mike Abundo ise Twitter hesabında Union Bank’in merkez şubesine yerleştirilen ATM’nin bir fotoğrafını paylaştı.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
'Union Bank of Philippines kriptopara atm

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