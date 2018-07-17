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Dünyanın en büyük ticaret anlaşması: Avrupa Birliği ve Japonya arasındaki ticari sınırlar kalkıyor

17.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması bugün Avrupa Birliği ve Japonya arasında Tokyo'da imzalanacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarına yöneldiği bir dönemde, anlaşma zamanlaması açısından da önem taşıyor.

Dünyanın en büyük ticaret anlaşması: Avrupa Birliği ve Japonya arasındaki ticari sınırlar kalkıyor

Avrupa Birliği (AB) ve Japonya bugün dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasını imzalayacak.

AB yetkilileri, dünya ticaretinin üçte birini oluşturan 650 milyon kişi için serbest ticaret alanı yaratacak anlaşmanın imza töreni için Tokyo'ya vardı.

Japonya-AB Ekonomik İşbirliği Anlaşması, pek çok üründe gümrük vergilerinin tamamen kaldırılmasını ve ticareti kolaylaştıracak bir tüzüğün yürürlüğe girmesini içeriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce Amerika' politikasını yürüttüğü bir dönemde ortaya çıkan AB ve Japonya anlaşması zamanlaması açısından da önem taşıyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 6 Temmuz'da Brüksel'de görüşmüş ve ticaret anlaşması konusunda uzlaşıya vardıklarını açıklamışlardı.

Trump'a ve dünyaya mesaj

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Salı günü Japonya'ya varmadan hemen önce Çin'in başkenti Pekin'de yürüttükleri görüşmelerin ardından, ticaret savaşlarından kaçınılması uyarısı yaptılar.

Tusk, "Küresel ticaret düzenini yıkmak yerine geliştirmek, tarihimizde sıcak savaşlara dönüşebilen ticaret savaşları başlatmamak Avrupa ve Çin'in olduğu kadar ABD ve Rusya'nın da ortak görevi" dedi.

"Çatışma ve kaosları önlemek için hâlâ zaman var."

AB komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas'a göre, geçen yıl Aralık ayında üzerinde uzlaşmaya varılan anlaşma, "Avrupa Birliği'nin yaptığı en büyük anlaşma."

28 ülkesi ve 500 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük ortak pazarı olan AB, Trump'ın korumacı yönetimi karşısında yeni işbirlikleri geliştirmeye çalışıyor.

AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom, AB-Japonya anlaşmasının, ABD'nin korumacılığı karşısında "dünyaya güçlü bir mesaj gönderdiğini" söyledi.

Japonya Ekonomi Bakanı Toşimitsu Motegi Salı günü, "Korumacı önlemlerin küresel çapta hız kazandığı bir dönemde, Japonya-AB anlaşması serbest ticareti desteklemek için sarsılmaz siyasi isteğimizi dünyaya bir kez daha gösterecek" dedi.

Trump, Pazar günü Rusya ve Çin ile birlikte AB'yi de ticari anlamda ABD'nin düşmanları arasında saydı ve AB hakkında bir kez daha "Ticari açıdan bizden faydalanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Anlaşma çerçevesinde, Japonya'nın otomotiv endüstrisi AB pazarına girecek, karşılığında Japonya AB tarım ürünleri üzerindeki vergileri kaldıracak.

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