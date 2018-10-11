Dünyanın en uzun aktarmasız uçuşu bugün sefere başlıyor

Birinci sınıf yolcularına uçuş sırasında tercih ettikleri zaman diliminde iki sefer yemek servisi yapılacak. Bunun dışındaki zamanlarda da içecek servisi olacak. Koltukları yatağa da dönüşebilecek.

Diğer en uzun uçuş seferleri Amerikan United Havayolları tarafından sağlanıyor.

Dünyanın en uzun aktarmasız uçuş seferi için yarış, Singapur-New York uçuş seferlerinin bugün başlamasıyla bir adım öteye taşınıyor.

Premium ekonomi sınıfı yolcularına ise üç kez belirli vakitlerde yemek servisi yapılacak ve aralarda içecek servisinde bulunulacak.

Singapur Havayolları'nın uçuş için kullanacağı Airbus'ın çift motorlu A350-900 ULR uçağı, 161 yolcu kapasiteli. Uçağa 67 birinci sınıf yolcusu, 94 premium ekonomi sınıfı yolcusu alınacak.

Bugün gerçekleşecek uçuşta yer alacak havacılık uzmanı Geoffrey Thomas, "Bu hat iki büyük finansal merkez arasında. Bu nedenle bu uçağı iş insanlarıyla ya da aktarmasız uçuşun rahatlığını yaşamak isteyen varlıklı yolcularla dolduracaklar" diyor.

Thomas, aktarmasız uçuş başlatılan yolculuk rotalarına ilginin arttığını da kaydediyor.