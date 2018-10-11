FİNANS

Dünyanın en uzun aktarmasız uçuşu bugün sefere başlıyor

11.10.2018 04:34 | Son Güncelleme

Singapur Havayolları, dünyanın en uzun aktarmasız uçuş seferini bugün hizmete sokuyor. Singapur-New York uçuşu ortalama 18 saat 25 dakika sürecek. Havayollarına yeni katılan Airbus'ın çift motorlu A350-900 ULR uçağıyla gerçekleşecek seferde 19 bin kilometreden fazla yol gidilecek.

Dünyanın en uzun aktarmasız uçuşu bugün sefere başlıyor

Dünyanın en uzun aktarmasız uçuş seferi için yarış, Singapur-New York uçuş seferlerinin bugün başlamasıyla bir adım öteye taşınıyor.

Singapur Havayolları, pahalı hale gelmesi nedeniyle beş yıl önce kaldırdığı uçuş seferini bugün yeniden hizmete sokuyor.

Uçuş seferinde 19 bin kilometreden fazla yol gidilecek. Sefer ortalama 18 saat 25 dakika sürecek.

Diğer en uzun uçuş seferleri Amerikan United Havayolları tarafından sağlanıyor.

United Havayolları'nın Houston-Sydney seferi 17 saat 20 dakika, Los Angeles-Singapur seferi 17 saat 15 dakika sürüyor.

Sefer, Singapur Changi Havalimanı ile ABD Newark Havalimanı arasında gerçekleşecek.

Singapur Havayolları, BBC'ye yaptığı açıklamada uçuştaki birinci sınıf koltukların tamamen satıldığını söyledi.

Havayolları premium ekonomi sınıfı koltuklarda da "sınırlı sayıda" bilet kaldığını açıkladı.

Uçakta standart ekonomi sınıfından bilet satılmayacak.

'İki finansal merkez arasında'

Birinci sınıf yolcularına uçuş sırasında tercih ettikleri zaman diliminde iki sefer yemek servisi yapılacak. Bunun dışındaki zamanlarda da içecek servisi olacak. Koltukları yatağa da dönüşebilecek.

Premium ekonomi sınıfı yolcularına ise üç kez belirli vakitlerde yemek servisi yapılacak ve aralarda içecek servisinde bulunulacak.

Singapur Havayolları'nın uçuş için kullanacağı Airbus'ın çift motorlu A350-900 ULR uçağı, 161 yolcu kapasiteli. Uçağa 67 birinci sınıf yolcusu, 94 premium ekonomi sınıfı yolcusu alınacak.

Bugün gerçekleşecek uçuşta yer alacak havacılık uzmanı Geoffrey Thomas, "Bu hat iki büyük finansal merkez arasında. Bu nedenle bu uçağı iş insanlarıyla ya da aktarmasız uçuşun rahatlığını yaşamak isteyen varlıklı yolcularla dolduracaklar" diyor.

Thomas, aktarmasız uçuş başlatılan yolculuk rotalarına ilginin arttığını da kaydediyor.

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