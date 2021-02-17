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Dünyanın en zengin insanı yeniden Jeff Bezos oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2021 11:48 | Son Güncelleme

Amazon CEO'su Jeff Bezos, Forbes'tan alınan gerçek zamanlı verilere göre Tesla CEO'su Elon Musk'ı tekrar geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi unvanını geri aldı.

Dünyanın en zengin insanı yeniden Jeff Bezos oldu

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı unvanını Tesla CEO'su Elon Musk'tan geri aldı.

CNBC'de yer alan habere göre dünyanın en zengin insanları listesinde liderlik yine el değiştirdi.

E-ticaret ve teknoloji devi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 191 milyar dolarla yeniden zirveye yerleşti.

Tesla CEO'su Elon Musk ise 190 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi.

Musk’ın serveti, Tesla hisselerinde dünkü yüzde 2,4’lük değer kaybı sonrasında 4,6 milyar dolar geriledi.

2 Şubat'ta 873 dolar olan Tesla hisse değeri, dün 796 dolara kadar geriledi. Tesla’da 15 günlük kayıp yüzde 8,8 oldu.

Dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sırada ise Microsoft'un kurucusu Bill Gates yer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ne iyi bi arabaya bindik ne iyi bi mala vurduk ölüp gidecez bu dünyadan..
Dünyanın zenginleri değişiyor.. Dünyanın aç halkı hiç değişmiyor ..
geçen amcamı kaybettik defnederken şöyle bi baktım . ve dedim ki kendi kendime bu dünyada herşey yalan bir bez parçası ile göçtü gitti malı mülkü herşeyi dünyada kaldı . o yüzden bu dünyada herşey boş ...
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