FİNANS

E-ticaret devi eBay'in CEO’su istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2019 17:06 | Son Güncelleme

ABD merkezli e-ticaret sitesi eBay, Çarşamba günü şirketin CEO’su Devin Wenig’in görevinden ayrıldığını duyurdu.

E-ticaret devi eBay'in CEO’su istifa etti

Şirketten yapılan açıklamada Mali İşler Müdürü (CFO) Scott Schenkel’in geçici CEO olarak, küresel finansal planlama departmanı Başkan Yardımcısı Andy Craig’in de geçici CFO olarak atandığı duyuruldu.

Konuyla ilgili eBay Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Tierney şu açıklamayı yaptı:

“Scott, eBay’deki 12 yıllık görev süreci boyunca işin içini dışını bilen güçlü ve dinamik bir lider olduğunu gösterdi. Ekiplerimizle şirketin stratejisine uygun olarak çalıştı. Scott’un eBay’deki deneyiminin şirkete bu dönemde yol göstermesi için yeterli olduğundan eminiz.”

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
eBay Devin Wenig

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