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ECB'den faiz artışını erteleme sinyali

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Frankfurt'ta düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Avro Bölgesi'nin 2018 yılında büyüme hızında yavaşlama yaşandığını ve bu sürecin 2019'da da devam edeceğini kaydetti.

ECB'den faiz artışını erteleme sinyali

Yavaşlamanın küresel ekonomideki belirsizlikten kaynaklandığına dikkati çeken Draghi, görünümün riskler nedeniyle aşağı yönlü olduğunu ifade etti.

Küresel belirsizliklerin daha fazla artmasının ticaret ve yatırımlarda yavaşlamaya neden olabileceğine işaret eden Draghi, Avro Bölgesi ekonomisinin göreceli olarak dayanıklılığını sürdürdüğünü anlattı.

Draghi, ekonomik görünümdeki belirsizliklerin daha kötüye gitmesi halinde ECB'nin müdahaleye hazır olduğuna dikkati çekti.

Gerektiği takdirde planlanmış faiz artırımını daha ileri bir tarihe erteleyebileceklerini ifade eden Draghi, ECB'nin para politikasının ekonomiye eşlik etmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Draghi, ekonominin beklenenden daha fazla yavaşlamasının ücret artışlarını sınırlandırma riskini ortaya çıkarabileceğini de söyledi.

Mevcut durumda, ECB'nin faiz oranlarını yıl sonundan önce yükseltmesi beklenmiyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Mario Draghi faiz

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